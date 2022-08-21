Политолог Александр Дугин попал в больницу после подрыва машины дочери

Известный российский политолог Александр Дугин был госпитализирован после гибели дочери. Об этом 21 августа рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования», — написал Марков в своем телеграм-канале.
Согласно данным телеграм-каналов, Александр Дугин прибыл на место происшествия через некоторое время после взрыва.
Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, что Дарья Дугина провела 20 августа на фестивале «Традиция» в Подмосковье. Уехала девушка немного раньше, чем остальные гости.
Напомним, что внедорожник, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался накануне в десятом часу вечера. Согласно данным СК, взрыв произошел, когда машина была на полном ходу. Обломки автомобиля буквально разметало по дороге. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.