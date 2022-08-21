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    Убийство Дарьи Дугиной

    Политолог Александр Дугин попал в больницу после подрыва машины дочери

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    Известный российский политолог Александр Дугин был госпитализирован после гибели дочери. Об этом 21 августа рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

    «Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования», — написал Марков в своем телеграм-канале.

    Согласно данным телеграм-каналов, Александр Дугин прибыл на место происшествия через некоторое время после взрыва.

    Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, что Дарья Дугина провела 20 августа на фестивале «Традиция» в Подмосковье. Уехала девушка немного раньше, чем остальные гости.

    Напомним, что внедорожник, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался накануне в десятом часу вечера. Согласно данным СК, взрыв произошел, когда машина была на полном ходу. Обломки автомобиля буквально разметало по дороге. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

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