После взрыва машины и гибели дочери политолога Дугина возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом возбуждено в Московской области. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.



По предварительным данным следствия, взрывное устройство сработало в Toyota Land Cruiser 20 августа около девяти часов вечера. Подрыв произошел, когда машина находилась на полном ходу на трассе в районе поселка Большие Вяземы. После взрыва внедорожник загорелся. Водитель погибла на месте происшествия.