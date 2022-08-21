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    Убийство Дарьи Дугиной

    После взрыва машины и гибели дочери политолога Дугина возбуждено уголовное дело

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    ГСУ СК по Московской области

    Уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом возбуждено в Московской области. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.

    По предварительным данным следствия, взрывное устройство сработало в Toyota Land Cruiser 20 августа около девяти часов вечера. Подрыв произошел, когда машина находилась на полном ходу на трассе в районе поселка Большие Вяземы. После взрыва внедорожник загорелся. Водитель погибла на месте происшествия.

    Фото: ГСУ СК по Московской области
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    «Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — добавляют в СК.

    Следственные действия на месте происшествия продолжаются до сих пор. В частности, работают специалисты взрывотехники.

    Ранее сообщалось, что Дарья Дугина должна была ехать в машине с отцом. Однако он сел в другую.

    Фото: ГСУ СК по Московской области

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