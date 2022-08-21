После взрыва машины и гибели дочери политолога Дугина возбуждено уголовное дело

ГСУ СК по Московской области
Уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом возбуждено в Московской области. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
По предварительным данным следствия, взрывное устройство сработало в Toyota Land Cruiser 20 августа около девяти часов вечера. Подрыв произошел, когда машина находилась на полном ходу на трассе в районе поселка Большие Вяземы. После взрыва внедорожник загорелся. Водитель погибла на месте происшествия.
«Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — добавляют в СК.
Следственные действия на месте происшествия продолжаются до сих пор. В частности, работают специалисты взрывотехники.
Ранее сообщалось, что Дарья Дугина должна была ехать в машине с отцом. Однако он сел в другую.