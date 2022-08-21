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    Скрипач Пётр Лундстрем: Дугин должен был ехать в машине с дочерью

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    Александр Дугин и его дочь Дарья находились на патриотическом фестивале «Традиция». Об этом рассказал скрипач Пётр Лундстрем.

    «Кого хотели убить? Ее или ошиблись машиной? Где заминировали? Она возвращалась с фестиваля Традиция», – написал он в своем телеграм-канале.

    Лундстрем отметил, что Александр и Дарья Дугины должны были ехать на одной машине. Однако, Александр Дугин сел в другую.

    «Чудовищная трагедия. Поверить сложно. Главное, я видел сколько было человек сегодня на Традиции. И знаю какие люди там были. И видел количество машин», – написал Пётр Лундстрем.

    Ранее сообщалось о том, что на Можайском шоссе в Московской области был взорван Land Cruiser Prado. За рулем находилось Дарья Дугина, дочь российского политолога и общественного деятеля. Женщина погибла.

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