Скрипач Пётр Лундстрем: Дугин должен был ехать в машине с дочерью

Александр Дугин и его дочь Дарья находились на патриотическом фестивале «Традиция». Об этом рассказал скрипач Пётр Лундстрем.



«Кого хотели убить? Ее или ошиблись машиной? Где заминировали? Она возвращалась с фестиваля Традиция», – написал он в своем телеграм-канале.

Лундстрем отметил, что Александр и Дарья Дугины должны были ехать на одной машине. Однако, Александр Дугин сел в другую.

«Чудовищная трагедия. Поверить сложно. Главное, я видел сколько было человек сегодня на Традиции. И знаю какие люди там были. И видел количество машин», – написал Пётр Лундстрем.