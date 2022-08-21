Скрипач Пётр Лундстрем: Дугин должен был ехать в машине с дочерью

Александр Дугин и его дочь Дарья находились на патриотическом фестивале «Традиция». Об этом рассказал скрипач Пётр Лундстрем.
«Кого хотели убить? Ее или ошиблись машиной? Где заминировали? Она возвращалась с фестиваля Традиция», – написал он в своем телеграм-канале.
Лундстрем отметил, что Александр и Дарья Дугины должны были ехать на одной машине. Однако, Александр Дугин сел в другую.
«Чудовищная трагедия. Поверить сложно. Главное, я видел сколько было человек сегодня на Традиции. И знаю какие люди там были. И видел количество машин», – написал Пётр Лундстрем.
Ранее сообщалось о том, что на Можайском шоссе в Московской области был взорван Land Cruiser Prado. За рулем находилось Дарья Дугина, дочь российского политолога и общественного деятеля. Женщина погибла.