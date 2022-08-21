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    СМИ: В Подмосковье при взрыве машины погибла дочь политолога Александра Дугина

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    Взрыв автомобиля унес жизнь дочери Александра Дугина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные телеграм-каналов.

    Как отмечает «Коммерсантъ», взрыв мог быть следствием покушения на убийство.

    По данным телеграм-каналов, дочь известного российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья находилась в собственной машине Land Cruiser Prado и погибла на месте. После взрыва автомобиль врезался в отбойник.

    Первоначально была информация о том, что в автомобиле мог взорваться газовый баллон, однако позднее заговорили о самодельном взрывном устройстве.

    Ранее сообщалось о том, что Дарья Дугина попала под санкции Великобритании.

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