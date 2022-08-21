СМИ: В Подмосковье при взрыве машины погибла дочь политолога Александра Дугина

Взрыв автомобиля унес жизнь дочери Александра Дугина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные телеграм-каналов.
Как отмечает «Коммерсантъ», взрыв мог быть следствием покушения на убийство.
По данным телеграм-каналов, дочь известного российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья находилась в собственной машине Land Cruiser Prado и погибла на месте. После взрыва автомобиль врезался в отбойник.
Первоначально была информация о том, что в автомобиле мог взорваться газовый баллон, однако позднее заговорили о самодельном взрывном устройстве.
Ранее сообщалось о том, что Дарья Дугина попала под санкции Великобритании.