В санкционный список Великобритании внесли дочь политолога Александра Дугина и ещё пятерых

Лондон расширил список санкций против России, включив в «чёрный список» шесть новых фамилий россиян. Об этом говорится на сайте британского правительства 4 июля.

Под ограничения попали директор медиагруппы Newsfront Евгений Глотов, её сооснователь и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Синелин, предприниматель Юрий Федин, который, как заявляют в правительстве, финансирует издание.

Также в списке Алена Чугулева и Аэлита Мамакова — их британские власти связывают с информационно-аналитическим агентством South Front, которое, как подчеркивается в сообщении, якобы «распространяет дезинформацию об Украине».