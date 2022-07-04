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    В санкционный список Великобритании внесли дочь политолога Александра Дугина и ещё пятерых

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    Лондон расширил список санкций против России, включив в «чёрный список» шесть новых фамилий россиян. Об этом говорится на сайте британского правительства 4 июля.

    Под ограничения попали директор медиагруппы Newsfront Евгений Глотов, её сооснователь и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Синелин, предприниматель Юрий Федин, который, как заявляют в правительстве, финансирует издание.

    Также в списке Алена Чугулева и Аэлита Мамакова — их британские власти связывают с информационно-аналитическим агентством South Front, которое, как подчеркивается в сообщении, якобы «распространяет дезинформацию об Украине».

    Кроме того, под санкции попала дочь политолога Александра Дугина Дарья. Британское правительство считает, что Дугина якобы «оказывала поддержку и продвигала политику или действия, которые дестабилизируют Украину».

    Из юридических лиц в список включили базирующийся в Турции новостной портал United World International. Великобритания полагает, что он может быть замешан в содействии политике, дестабилизирующей Украину.

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