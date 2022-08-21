За минуты до общего потока. Прилепин рассказал, кто выезжал с парковки примерно в одно время с Дарьей Дугиной

Писатель Захар Прилепин рассказал, что Дарья Дугина весь день перед своей гибелью провела на фестивале «Традиция» в усадьбе «Захарово» в Подмосковье. Уехала она чуть раньше основного потока гостей, среди которых были известные актеры и музыканты.



Текст Прилепина опубликован в телеграм-канале RT. Он рассказывает, что сам фестиваль, одним из авторов которого является писатель, был придуман 8 лет назад и за это время стал семейным. С той же парковки, что и Дарья Дугина, уезжали с членами своих семей соорганизатор фестиваля Эдуард Бояков, музыканты Алексей Джанго Поддубный и Дмитрий Ревякин.