За минуты до общего потока. Прилепин рассказал, кто выезжал с парковки примерно в одно время с Дарьей Дугиной

Писатель Захар Прилепин рассказал, что Дарья Дугина весь день перед своей гибелью провела на фестивале «Традиция» в усадьбе «Захарово» в Подмосковье. Уехала она чуть раньше основного потока гостей, среди которых были известные актеры и музыканты.
Текст Прилепина опубликован в телеграм-канале RT. Он рассказывает, что сам фестиваль, одним из авторов которого является писатель, был придуман 8 лет назад и за это время стал семейным. С той же парковки, что и Дарья Дугина, уезжали с членами своих семей соорганизатор фестиваля Эдуард Бояков, музыканты Алексей Джанго Поддубный и Дмитрий Ревякин.
«Были и уезжали оттуда же чуть раньше, тогда же или чуть позже: военкор и музыкант Аким Апачев, военкор и поэт Анна Долгарева, поэт из Донецка Анна Ревякина, друг Донбасса и артист Сергей Пускепалис, друг Донбасса артист Сергей Маховиков, — перечисляет Прилепин. — Были бойцы, ополченцы, донецкие и луганские резервисты. И было огромное количество детей. Там у всех машины стояли рядом, и все двигались в общей пробке домой. Даша выехала на считанные минуты раньше общего потока».
Взрыв в машине, за рулем которой находилась дочь известного политолога Александра Дугина, произошел около 9 вечера 20 августа. Женщина погибла, возбуждено дело о статье об убийстве общеопасным способом. Музыкант Петр Лундстрем заявил, что сам Дугин должен был ехать в той же машине, но в последний момент сел в другую.