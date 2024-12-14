Скучающий петербуржец «заминировал» отдел полиции. Его развеселили уголовным делом

Житель Красногвардейского района Петербурга вынудил полицейских присмотреться к своим рабочим местам, заявив, что у них под боком бомба. Взрывчатку не нашли, зато возбудили уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 декабря, информация об угрозе взрыва поступила в полицию два дня назад. Предупреждение касалось административного здания, по информации «Фонтанки», одного из отделов полиции Красногвардейского района.

Территорию проверили, однако обещанной взрывчатки не нашли. Уголовное дело возбуждено по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Санкции третьей части статьи 207 УК предусматривают от 6 до 8 лет лишения свободы, но можно получить и штраф от 700 тысяч до миллиона рублей.

Предполагаемого «минёра» задержали по горячим следам. Им оказался 64-летний местный житель. По данным «Фонтанки», он был нетрезв. Мужчину задержали на двое суток.