Театральный музей устроит театр на колесах: Петербург Мейерхольда покажут артисты

Петербург в жизни Всеволода Мейерхольда стал пространством для поиска, экспериментов и свершений. Здесь он создавал, спорил, бросал вызовы традициям, а его имя звучало как вызов всему устоявшемуся в театре. 14 и 28 декабря в 11:00 от Театрального музея на площади Островского отправится необычный экскурсионный автобус, чтобы рассказать о режиссере через точки на карте города.

Источник: предоставлено организаторами







Это не прогулка по местам памяти, а трехчасовое путешествие в мир идей, которые перевернули театр XX века. Вместо привычных гидов — артисты: Леонид Нечаев (БДТ), Ксения Плюснина (СХТ) и Евгений Анисимов, известный работами в независимых театрах. Вместе с ними участники экскурсии «Мейерхольд. Петербург» узнают, где именно Мейерхольд творил, любил, дружил и спорил: театр Веры Комиссаржевской, музей-квартира Александра Блока, дом, откуда режиссера увезли в ночь ареста…

Биография режиссера раскроется через живой пластический диалог с театральной историей. В каждой остановке экскурсии артисты через движение покажут, чем был для Мейерхольда театр: как он понимал биомеханику, как интерпретировал итальянскую комедию дель арте, как переосмыслял символизм и античную трагедию. Слово сменяется танцем, а танец — пространством города, который становится продолжением театра.

Финальной точкой маршрута станет выставка в Театральном музее «Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда», посвященная поискам режиссера.

Идея экскурсии принадлежит Константину Учителю, а за пластику и движение отвечает хореограф Александр Челидзе.