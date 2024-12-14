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Общество Вместо бункера храм? Стали известны подробности дела о махинациях на строительстве объектов Минобороны

Вместо бункера храм? Стали известны подробности дела о махинациях на строительстве объектов Минобороны

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5 комментариев

2-й Западный военный окружной суд в Москве 13 декабря вынес обвинительный приговор по делу о махинациях с деньгами, выделенными на секретные объекты Минобороны, сообщает ТАСС. По данным следствия, осужденные занимались хищением средств. По версии защиты, они направляли их на другие объекты ведомства: строительство храма, школы, воинской части, отмечает «Коммерсантъ».

Двое фигурантов дела, бывшие топ-менеджеры компании «М-Строй», Дмитрий Пипко (бывший майор, предположительно, служивший на одном из спецобъектов) и Андрей Епифанцев (ветеран боевых действий в Сирии) получили семь лет и три года колонии общего режима соответственно. На них также возложено обязательство выплатить штрафы на общую сумму в 1,3 млн рублей. По отдельному иску они должны возместить ущерб Минобороны почти в 2 млрд рублей. Сверх этого, Пипко должен 75 млн рублей АО «Главное управление обустройства войск». Еще двое фигурантов, по данным «Ъ», ушли от ответственности: один из них, бизнесмен Алексей Гагулин, во время следствия уехал в Эстонию, другой, Александр Андреев, заключил контракт с Минобороны и пропал без вести.

Процесс по делу о растрате и мошенничестве шел во 2-м Западном окружном военном суде в Москве около полугода. Уголовное дело было возбуждено еще в 2020 году на основании материалов, собранных управлением ФСБ по специальным объектам федеральных органов государственной власти. Позже к нему присоединили данные еще нескольких расследований, которые касались в том числе объектов 9-го Центрального управления Минобороны. Это подразделение было создано в 1954 году на случай ядерной войны: для боевых стартовых позиций, узлов правительственной и специальной связи, комплексов государственного управления, командных пунктов.

По данным следствия, предприниматели завышали объем и цены на материалы и оборудование, некоторые из которых и вовсе «существовали лишь по документам». Защита настаивала на том, что все деньги шли на объекты Минобороны, но не всегда на те, которые были указаны в документах.

«Нельзя говорить, что они были похищены, поскольку они остались в структуре Минобороны и были потрачены на возведение и обустройство других важных, пусть и не секретных объектов — школы, воинской части, храма и так далее», — сказал «Коммерсанту» адвокат Дмитрия Пипко Тимур Сабитов.

Необходимость махинаций объясняли тем, что нужно было освоить выделенное финансирование, даже если еще отсутствовали документы для строительства объекта.

Решение суда оказалось более мягким, чем запрашивало гособвинение: в прениях для Пипко запрашивали 11 лет колонии, а для Епифанцева — шесть.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что СК обнаружил хищение имущества Минобороны на 700 млн рублей.

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Комментарии
5
Игорь Протасов
22 минуты
Я уже совсем запутался в ихних махинациях... это было до картонного или после?
Заливщик голосовых планок
28 минут
Богоугодная фигня!
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