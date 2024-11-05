Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

зап.

 763мм 89%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Наука без русских
Трофейная техника в СПб
Промышленный Петербург
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Канье едет в Петербург?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия СК обнаружил хищение имущества Минобороны РФ на 700 миллионов

СК обнаружил хищение имущества Минобороны РФ на 700 миллионов

3 240
21 комментарий

В Москве похитили имущественный комплекс Минобороны РФ стоимостью свыше 700 миллионов рублей. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает СК России в телеграм-канале.

Главное военное следственное управление СК России расследует дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В нем обвиняют Николая Грачева, ранее возглавлявшего управление проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» и бывшего конкурсным управляющим ОАО «Строительное управление Московского региона», а также Алексея Асташкина, Евгения Потапова и Сергея Овчинникова.

По информации следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев, действуя под руководством Овчинникова, похитили имущественный комплекс Минобороны России ОАО «Строительное управление Московского региона», который включал 24 объекта недвижимости на сумму более 700 миллионов рублей. Хищение осуществили, используя процедуру банкротства путем организации подложных торгов.

Ранее следствие установило, что Грачев, Асташкин и Потапов были причастны в том числе к краже имущества в Балашихе. Как итог — Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов задержаны. Расследование дела продолжается.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Хищение Хищение бюджетных средств Минобороны
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY15
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
vmacar
1 час
Протухшая вертикаль власти бумажного "Гаранта" во всей красе)))
Kostiks
1 час
никогда такого не было и вот опять
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05