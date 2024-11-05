СК обнаружил хищение имущества Минобороны РФ на 700 миллионов

В Москве похитили имущественный комплекс Минобороны РФ стоимостью свыше 700 миллионов рублей. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает СК России в телеграм-канале .

Главное военное следственное управление СК России расследует дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В нем обвиняют Николая Грачева, ранее возглавлявшего управление проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» и бывшего конкурсным управляющим ОАО «Строительное управление Московского региона», а также Алексея Асташкина, Евгения Потапова и Сергея Овчинникова.

По информации следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев, действуя под руководством Овчинникова, похитили имущественный комплекс Минобороны России ОАО «Строительное управление Московского региона», который включал 24 объекта недвижимости на сумму более 700 миллионов рублей. Хищение осуществили, используя процедуру банкротства путем организации подложных торгов.

Ранее следствие установило, что Грачев, Асташкин и Потапов были причастны в том числе к краже имущества в Балашихе. Как итог — Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов задержаны. Расследование дела продолжается.