Девочку огрели по голове стулом в школе Петербурга. Она в больнице

Учебная неделя закончилась в больнице для старшеклассницы из школы Калининского района Петербурга. На голову девочки обрушили стул.

Как стало известно «Фонтанке» 14 декабря, 16-летняя жительница Полюстрово обратилась в больницу накануне с жалобами на головную боль. По предварительным данным, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Помощь врачей подростку потребовалась после уроков 12 декабря. Пострадавшая рассказала, что одноклассник в школе Калининского района ударил её по голове стулом, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.