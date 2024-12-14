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Происшествия Девочку огрели по голове стулом в школе Петербурга. Она в больнице

Девочку огрели по голове стулом в школе Петербурга. Она в больнице

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21 комментарий

Учебная неделя закончилась в больнице для старшеклассницы из школы Калининского района Петербурга. На голову девочки обрушили стул.

Как стало известно «Фонтанке» 14 декабря, 16-летняя жительница Полюстрово обратилась в больницу накануне с жалобами на головную боль. По предварительным данным, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Помощь врачей подростку потребовалась после уроков 12 декабря. Пострадавшая рассказала, что одноклассник в школе Калининского района ударил её по голове стулом, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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Комментарии
21
Slava_Rossii2
1 час
Ждём версию от того самого стула.
282201992
1 час
Нет русских в русских школах. Все - иноземцы и переселенцы. Такое воспитание. Учителя на удалёнке отдыхают....
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