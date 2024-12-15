Петербуржцы пожаловались на заснеженность заездов на КАД

На некоторых участках КАД из-за снегопада возникли проблемы с заездом и выездом — сообщили читатели «Фонтанки» в ночь с 14 на 15 декабря. В частности, с трудностями столкнулись автомобилисты в районе Парголово.

«КАД Север, у „Петровича“. Ни заехать, ни выехать», — поделился читатель «Фонтанки» Никита.

Редакция обратилась за комментарием Упрдор «Северо-Запад» с просьбой рассказать о ситуации на КАД в контексте сложных погодных условий, а также о статистике аварийности на дороге.

По данным «Яндекс Карт», по ситуации на полночь 15 декабря на КАД три пометки об авариях: на востоке, в районе Янино, и на севере, в районе Бугров.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как петербургские дороги замело циклоном «Яра». К понедельнику синоптики ожидают толщину снежного покрова до 15-20 см. За выходные может выпасть половина средней месячной нормы осадков.