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Афиша Plus «Площадь Искусств» откроют мировой премьерой, посвященной оркестру Филармонии

«Площадь Искусств» откроют мировой премьерой, посвященной оркестру Филармонии

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XXIV Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», основанный Юрием Темиркановым в 1999 году, отмечает четвертьвековой юбилей. Этой дате посвящена программа форума, который пройдет с 14 по 24 декабря в Большом и Малом залах Филармонии, а также в расположенных по соседству Михайловском театре, Спасе на Крови и Русском музее. 6+

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Фестиваль откроет мировая премьера сочинения, написанного белорусским композитором, номинантом на «Золотую маску» Валерием Вороновым, чьи сочинения также идут в Германии. Его произведения берут в свои программы Лиана Исакадзе, Юрий Башмет, «Солисты Москвы», Московский ансамбль современной музыки и другие именитые исполнители. Симфония, посвященная Заслуженному коллективу России и его дирижеру Николаю Алексееву, прозвучит 14 декабря в Большом зале (начало в 20:00). Также в программе — Фантазия для оркестра по Данте «Франческа да Римини» Чайковского и Второй фортепианный концерт Рахманинова (солист — Денис Мацуев).

На фестивале традиционно выступят звезды классической сцены: уже 15 декабря на сцене Большого зала Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступит с сопрано Хиблой Герзмавой. Слушателей ждет погружение в мир итальянской оперы — прозвучат арии и увертюры из сочинений Беллини, Верди, Пуччини, Масканьи и Чилеа.

18 декабря, опять-таки на сцене Большого зала, — еще один симфонический коллектив: Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра исполнят Пятую симфонию Малера. Малер был очень занят как дирижер и сочинять мог только летом, когда сезон приостанавливался. Эту симфонию он писал два лета — 1901 и 1902 года, причем приступал он к ней, отходя от тяжелой болезни, которая едва не унесла его жизнь, а завершал счастливым и влюбленным — он только что познакомился с одной из первых красавиц Вены Альмой Шиндлер, на которой затем стремительно женился.

Звездой концерта, посвященного памяти еще одного дирижера — Мариса Янсонса, — станет меццо-сопрано, лауреат премии Grammy Ольга Бородина из Мариинского театра. 19 декабря в Большом зале она выступит с Заслуженным коллективом России под управлением Александра Сладковского. На нем прозвучит еще одна симфония Малера — Третья. «Моя симфония должна стать чем-то таким, чего еще не слышал мир! В ней вся природа обретает голос…» — писал об этом сочинении автор.

Звездный молодой пианист Иван Бессонов выступит с Симфоническим оркестром России имени Евгения Светланова под управлением Александра Лазарева 20 декабря. В программе — Первый концерт Шопена и Альпийская симфония Рихарда Штрауса — последний опыт композитора в симфоническом жанре.

А вот программа концерта «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета унесет слушателя во времена более ранние: в Большом зале 22 декабря прозвучат Шесть Бранденбургских концертов Баха.

Среди других выдающихся музыкантов, концерты которых ждут на фестивале, — виолончелисты Александр Князев (16 декабря, Малый зал), скрипач Гайк Казазян (20 декабря, Малый зал), пианисты Элисо Вирсаладзе (23 декабря, Малый зал) и дуэт Вадима Репина и Николая Луганского (23 декабря, Большой зал). Николай Луганский также выступит в концерте-закрытии фестиваля 24 декабря с Заслуженным коллективом России под управлением Николая Алексеева в Третьем концерте Прокофьева (также в программе — Римский-Корсаков и Элгар).

Не забудут и про детей: еще в начале фестиваля, 15 декабря, в Большом зале пройдет дневной концерт, на котором Академический симфонический оркестр Филармонии исполнит Детский альбом Чайковского и «Петю и волка» Прокофьева в сопровождении «живых иллюстраций» песком и акварелью.

Подробная программа фестиваля — на сайте Филармонии .

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