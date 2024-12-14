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Происшествия Жильцов эвакуировали из девятиэтажки на севере Петербурга, один пострадал. Под подозрением аромасвечи

Жильцов эвакуировали из девятиэтажки на севере Петербурга, один пострадал. Под подозрением аромасвечи

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2 комментария

Пожар разбудил жителей девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга в субботу, 14 декабря. Десять человек вынужденно отправились на раннюю прогулку, в больнице хозяин квартиры, где горели сначала свечи, а потом ванная.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на Северный проспект, 10, вызвали немногим позже четырёх часов утра. Помощь требовалась в однокомнатной квартире, где огонь распространился на пять квадратных метров обстановки ванной комнаты.

«Из опасной зоны эвакуировано 10 человек. В результате пожара пострадал мужчина, направлен в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.

Силами трёх расчётов пожар ликвидировали в 4:37.

По данным «Фонтанки», пострадавший — 77-летний житель квартиры. Его увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести с небольшим ожогом лица и отравлением смесью дымов. Причины возгорания устанавливают. Есть версия, что пожар мог начаться с ароматических свечей, которые горели в ванной.

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Комментарии
2
282905187
2 минуты
Фигасе. В 77 лет аромасвечи? Обычно в этом возрасте уже ректальными балуются.
Гость
8 минут
Деньги жег. Развлекался с девицами.
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