Готовь сани летом, а самокаты — зимой. В Общественной палате придумали, как штрафовать больше

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







В Общественной палате России под конец года обсудили, как все-таки штрафовать нарушающих ПДД самокатчиков, чтобы им не удавалось уходить от ответственности. Свой способ предложил зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов: предусмотреть возможность для граждан жаловаться кикшерингам через «одно окно», чтобы затем компании передавали заявления в ГИБДД. Радикального сопротивления идея не вызвала, хотя представители МВД указали на некомплект и другие нюансы, которые в нынешних условиях выглядят как обстоятельства непреодолимой силы.

Пока вся информация о наказании нерадивых самокатчиков, что дает ведомство, ограничивается лишь количеством административных дел. Их почти в 10 раз меньше, чем санкций, примененных к нарушителям сервисами аренды. При этом бизнес обвиняют в том, что он наживается на «поборах», хотя он сам готов с облегчением сложить вынужденно взятые на себя полномочия регулятора.

Суть предложения

По закону возбудить дело об административном правонарушении можно по нескольким основаниям. Одним из них может быть поступление заявления от физических и юридических лиц.

Александр Холодов предлагает, чтобы у граждан была возможность зафиксировать нарушение (самым простым способом — снять на камеру мобильного телефона), передать информацию и материалы кикшеринговым компаниям, чтобы те уже заявили в ГИБДД, а после инспекция занималась бы стандартной для себя процедурой — вызовом нарушителя, рассмотрением дел, назначением штрафов. По аналогии с тем, как сейчас происходит с неправильной парковкой каршеринговых автомобилей или нарушениями ПДД водителями служебного транспорта, зарегистрированного на организации.

«Я думаю, сейчас самокат — это та тематика, где граждане как раз проявят активность», — выразил мнение член Общественной палаты и автоэксперт.

Поскольку люди могут не разбираться, самокат какого сервиса промчался мимо них с двумя ездоками на борту или стоит посреди дороги и мешает проходу, им нужен посредник. Он в режиме «одного окна» собирал бы все данные из чат-ботов и сайтов и передавал бы по назначению — компаниям.

В качестве такой организации Холодов предложил Ассоциацию операторов микромобильности. Она объединяет большую тройку крупнейших сервисов аренды электросамокатов — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go», а еще у нее уже есть работающий чат-бот для нарушений в «Телеграме» («Самокаты: общественный контроль»).

Обязательство компаний заявлять в полицию о нарушениях, по мнению эксперта, можно прописать в соглашении вроде того, что Петербург каждый год заключает с операторами кикшеринга, соблюдать положения которого бизнес обязуется добровольно. Здесь возможна аналогичная схема, ведь участники рынка сами заинтересованы и безопасности дорожного движения, считает он.

Наконец, последнее звено — ГИБДД. Докладчик оговорился, что было бы неплохо, чтобы информация передавалась ведомству в электронном виде. Например, через форму на сайте — специально разработанную под эти цели или уже существующую. Далее должно последовать возбуждение административного дела и вызов нарушителя для составления протокола.

Он может явиться и изложить свою позицию или не явиться, но это не станет препятствием для привлечения к ответственности. Иллюзий относительно незарастающей народной тропы в ГАИ в Общественной палате не питают. «Дай бог, что 1% случаев будет, когда человек не поленится из-за штрафа 800 рублей дойти до ГИБДД», — поделился ожиданиями Холодов.

С другой стороны

Предполагается, что после этого свой штраф нарушитель увидит на «Госуслугах» и оплатит его, но, конечно, на практике все не так гладко, понимает и сам автор предложения. Холодов справедливо отметил, что основной проблемой при реализации такого плана станет дополнительная нагрузка на сотрудников органов внутренних дел, в которых некомплект личного состава, по последним данным, достиг 18,8%.

Решить этот вопрос докладчик предлагает, делегировав право на составление протоколов и вынесение штрафов властям регионов. Например, петербургский комитет по транспорту сам администрирует нарушения правил парковки. Как говорил в июне на юридическом форуме глава ведомства Валентин Енокаев, город готов взять на себя и администрирование самокатных нарушений.

Еще один вопрос связан с передачей управления самокатами третьим лицам. Возможна ситуация, когда самокат арендовал пользователь, а фактически «за рулем» был другой человек, и это он нарушил закон. Тогда кикшерингам предлагается в лучших традициях круговой поруки ввести жесткую санкцию для пользователя за действия третьих лиц, которым тот передает управление.

Так, например, если о нарушении стало известно полиции, у человека будет выбор: прийти и заявить, что нарушал не он — и получить, условно, штраф в 10 тысяч от компании — или же молча проглотить обычный штраф в 800 рублей.

Проблему не менее раздражающих народ доставщиков на электровелосипедах обсуждать будут отдельно.

«Хотя многие из них считают себя СИМами (средствами индивидуальной мобильности. — Прим.ред.), но у них совсем другая логика поведения на дороге, совсем по-другому к ним подходить нужно, и мы обязательно проведем в ближайшее время это мероприятие», — анонсировал Холодов.

У начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, который больше относит себя к теоретикам, чем к практикам, ничего из сказанного выше отторжения не вызвало, но обсуждать, по его мнению, это надо уже в виде конкретных документов.

«В моей, по крайней мере, практике так случается — то, что достаточно легко объяснить на пальцах, когда пытаешься переложить на язык нормативного правового акта, получается полный провал. Сейчас не буду приводить примеры. Поверьте просто на слово».

Кроме того, он согласился с тезисом о дополнительной нагрузке на сотрудников ведомства.

«В существующих условиях, при существующей штатной структуре, материально-техническом обеспечении едва ли Госавтоинспекция сегодня потянет еще вот такое бремя. <…> Наделение полномочиями органов власти субъектов федерации, может быть, даже муниципальных органов — оно мне представляется наиболее перспективным», — сказал он.

Сейчас МВД работает вместе с Минтрансом над поправками в ПДД, которые зарегулируют сферу СИМ. Предыдущий проект закона, который предусматривал создание электронного реестра для постановки на учет электросамокатов и других СИМ и отслеживание их перемещения, в ноябре сняли с общественных обсуждений. Не последнюю роль в этом сыграли критические замечания Министерства внутренних дел, сказал представитель ведомства Виктор Стельмах.

В ходе работы над новой дорожной картой МВД предлагает скорректировать понятие СИМ, исключив из него моноколеса, гироскутеры и сигвеи.

«Как нам видится, эти гироскопические устройства недостаточно предусмотрены для дорожного движения», — пояснил Стельмах. Кроме того, предлагается все-таки установить требования к допуску устройств на дороги и их регистрации. Причем это будет касаться не только электросамокатов, но и мопедов. Им хотят присваивать номера, требования к которым тоже предстоит разработать. Что ждет промежуточное звено в виде велосипедов — представитель ведомства не уточнил.

«Самоубийство в квадрате»

Дмитрий Новиков, старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования ГУОБДД МВД России рассказал, что в отношении нарушителей на электросамокатах и других СИМ с начала года возбудили более 70 тысяч административных дел по России. Это результаты рейдов и вручную составленных протоколов «на земле». В основном дела возбуждались по части 2 ст. 12.29 КоАП. Наказание по ней предусматривает штраф 800 рублей.

Количество санкций, примененных к пользователям операторами сервисов примерно за тот же период, составило около 800 тысяч штрафов и блокировок. Хоть напрямую эти цифры не противопоставлялись друг другу, каждый участник дискуссии мог сравнить их в уме.

«Нужно понимать, что за нарушение можно получить и штраф, и блокировку. И мы около месяца назад посчитали относительно количества поездок с операторами со всеми и поняли, что, на самом деле, соотношение общего количества поездок к нарушениям — меньше 1%. Безусловно, эта цифра есть, и мы с ней боремся, и наша задача сделать так, чтобы она с каждым годом стремилась к нулю», — сообщила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Она также отметила, что 85% поездок в сезоне прошли по транспортному сценарию, и напомнила, что в мае операторы кикшеринга увеличили свои штрафы и теперь они составляют от 500 рублей до 150 тысяч. При этом штрафы в КоАП остались прежними, на уровне 800-1500 рублей. Госдума в первом чтении приняла поправки в кодекс о более жестких штрафах за нарушения при использовании самокатов, это было аж в июле. Но с тех пор дело далеко не продвинулось.

«Мы надеемся, что в следующем году он (Закон. — Прим. ред.) увидит жизнь, но принять эти поправки недостаточно, — считает она. — Нам нужно наладить эффективную систему фиксации правонарушений, потому что, я по секрету вам скажу и все операторы сейчас подтвердят, оператор не хочет брать на себя государственную функцию и штрафовать за те нарушения, которые прописаны в КоАПе. Они бы с удовольствием эту функцию передали обратно государству и оставили бы себе только то, что имеет отношение непосредственно к их оферте. Это факты вандализма, передачи управления детям — короче, все то, что не прописано в КоАПе».

Слова о том, что за счет штрафов пополняется бюджет компаний, в какой-то степени верны, но на эти деньги, по словам Эрдман, операторы развивают инфраструктурные и образовательные проекты в регионах. В целом они готовы и сохранить проекты, и отказаться от штрафов в пользу государства, добавила она.

Также Ксения Эрдман выступила резко против исключения моноколес из понятия СИМ и предложила ГИБДД как альтернативу выделение их в отдельную категорию. «Моноколесисты, пущенные по пешеходной зоне — это самоубийство в квадрате, — заявила она. — Особенно с той скоростью, с которой они передвигаются, с той манерой, но запрещать передвигаться им по дорогам вроде бы нет оснований».

Не штрафы, а «поборы»

Под конец обсуждения слово дали «большому другу самокатчиков Петербурга», депутату городского Заксобрания и главе комиссии по транспорту при нем Алексею Цивилеву. Его попросили говорить «поконструктивнее», но без эмоциональных высказываний все равно не обошлось. Первым делом он порадовался тому, что сейчас зима и «матушка природа» разогнала все устройства с улиц.

В частности, депутат интересовался, что мешает кикшерингам перед началом поездок просить пользователя сделать селфи, как иногда делают каршеринги — чтобы убедиться в том, что водитель самоката совершеннолетний. О людях, которые не выглядят на свой биологический возраст, никто не заикнулся, да и у парламентария был свой собственный ответ: «Вам это невыгодно, вы не хотите с этим работать. Отследить, чтобы несовершеннолетний не был [за рулем], вы можете и сейчас. Технические способы на это есть».

Штрафы, по его мнению, должно собирать только государство. «Поэтому, что вы там собираете — это не штрафы. Это ваши какие-то поборы с пользователей. И государство никакого отношения к этому не имеет», — сказал Цивилев.

Также он выразил мнение, что если компании хотят «обелить свое чистое лицо перед пользователями», они должны сами выходить на связь с пострадавшими от инцидентов и помогать им получать компенсации. Здесь кикшеринги могли бы возразить, что платят за это деньги страховым компаниям, а также ответить и на другие претензии депутата, но дискуссия и так уже затянулась. По ее итогам Александр Холодов заявил, что Общественная палата подготовит рекомендации на основе предложений и направит их органам власти.