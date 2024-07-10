В Госдуме хотят строго штрафовать за нарушение ПДД на электросамокатах

В Госдуме 10 июля в первом чтении приняли законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Законопроект предусматривает установление ответственности за оставление места ДТП, невыполнение требований остановки, управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, превышение допустимой скорости, а также за несоблюдение требований по организации парковок.
За оставление места ДТП участником на СИМ или велосипеде могут начать штрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. За превышение скорости на самокате/велосипеде штраф может варьироваться от 500 рублей до 5 тысяч рублей — в зависимости от того, насколько человек превысил скорость. От 2 до 5 тысяч рублей может составить штраф за нарушение ПДД в случае причинения легкого вреда здоровью потерпевшего. Если же речь идет о вреде средней тяжести, виновный может заплатить от 10 до 15 тысяч рублей.
Депутат Госдумы Ирина Белых в своем выступлении уточнила, что «неясно, как будут фиксировать скорость СИМ и велосипедов, у них нет номеров». Она отметила, что номера, которые сейчас есть на самокатах, предназначены для оплаты их аренды, не более того.
Однако депутат Юрий Спиридонов заявил, что на данный момент в тестовом режиме номера на самокатах вводятся, но с частными СИМ ситуация обстоит сложнее. Никакой идентификации у них нет и не предполагается.
Помимо этого, депутаты во время обсуждения затрагивали такие темы, как непосредственное привлечение к административной ответственности лихачей сотрудниками ГИБДД. Вопрос о том, как правоохранители будут «догонять» нарушителей ПДД на самокатах, остался пока открытым. Прозвучало предложение о том, чтобы выдать полицейским такие же самокаты, однако пока непонятно, насколько это будет эффективно.
Большинство депутатов проголосовали «за», один человек воздержался. «Рассматриваемый законопроект направлен на повышение эффективности по предупреждению и пресечению нарушений ПДД лицами, использующими для передвижения СИМ и велосипеды», — сказал сенатор РФ Артем Шейкин.