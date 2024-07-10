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    В Госдуме хотят строго штрафовать за нарушение ПДД на электросамокатах

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    В Госдуме 10 июля в первом чтении приняли законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

    Законопроект предусматривает установление ответственности за оставление места ДТП, невыполнение требований остановки, управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, превышение допустимой скорости, а также за несоблюдение требований по организации парковок.

    За оставление места ДТП участником на СИМ или велосипеде могут начать штрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. За превышение скорости на самокате/велосипеде штраф может варьироваться от 500 рублей до 5 тысяч рублей — в зависимости от того, насколько человек превысил скорость. От 2 до 5 тысяч рублей может составить штраф за нарушение ПДД в случае причинения легкого вреда здоровью потерпевшего. Если же речь идет о вреде средней тяжести, виновный может заплатить от 10 до 15 тысяч рублей.

    Депутат Госдумы Ирина Белых в своем выступлении уточнила, что «неясно, как будут фиксировать скорость СИМ и велосипедов, у них нет номеров». Она отметила, что номера, которые сейчас есть на самокатах, предназначены для оплаты их аренды, не более того.

    Однако депутат Юрий Спиридонов заявил, что на данный момент в тестовом режиме номера на самокатах вводятся, но с частными СИМ ситуация обстоит сложнее. Никакой идентификации у них нет и не предполагается.

    Помимо этого, депутаты во время обсуждения затрагивали такие темы, как непосредственное привлечение к административной ответственности лихачей сотрудниками ГИБДД. Вопрос о том, как правоохранители будут «догонять» нарушителей ПДД на самокатах, остался пока открытым. Прозвучало предложение о том, чтобы выдать полицейским такие же самокаты, однако пока непонятно, насколько это будет эффективно.

    Большинство депутатов проголосовали «за», один человек воздержался. «Рассматриваемый законопроект направлен на повышение эффективности по предупреждению и пресечению нарушений ПДД лицами, использующими для передвижения СИМ и велосипеды», — сказал сенатор РФ Артем Шейкин.

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    Комментарии 38

    Butleger10 Июл 2024 в 16:14
    А вообще, после 8 лет электровелосипедного опыта, будучи два раза сбитым машиной, а два раза после падений, заканчивавшихся поездками в травму, могу поделиться нехитрыми лайфхаками с теми, кто использует СИМы. 1. Тормозим перед любой аркой/непросматриваемым углом 2. При объезде людей сзади тормозим до нуля, и, если нет места, либо тихонько цзынькаем, либо вежливо словами просим пропустить 3. Маму (папу) с ребенком объезжаем всегда со стороны мамы, даже если мама держит дитя за руку. Помним, что дитё всегда может отцепиться и побежать вам наперерез, как раз там, где вы его пытаетесь объехать, поэтому, со стороны мамы и на самой нулевой скорости, потому что мамы тоже хороши. 4. Самые опасные пешеходы (после маленьких детей) - девушки и молодые женщины. Непредсказуемы, склонны ходить зигзагами и резко менять направление. Если не резко, то очень часто её при ходьбе всё равно заносит в ту или иную сторону. Если у неё ещё в руках телефон, то это -апофеоз опасности!
    +0−0
    LiChaBaTa10 Июл 2024 в 16:12
    Права нужно отбирать у тех у кого они есть за грубые нарушения ПДД на велосипеде, самокате и прочем. Очень действенная мера.
    +0−0
    NSИ10 Июл 2024 в 16:12
    снизьте скорость кикшеринга до 7км/ч, и больше ничего не надо
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