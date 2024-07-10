В Госдуме хотят строго штрафовать за нарушение ПДД на электросамокатах

В Госдуме 10 июля в первом чтении приняли законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Законопроект предусматривает установление ответственности за оставление места ДТП, невыполнение требований остановки, управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, превышение допустимой скорости, а также за несоблюдение требований по организации парковок.



За оставление места ДТП участником на СИМ или велосипеде могут начать штрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. За превышение скорости на самокате/велосипеде штраф может варьироваться от 500 рублей до 5 тысяч рублей — в зависимости от того, насколько человек превысил скорость. От 2 до 5 тысяч рублей может составить штраф за нарушение ПДД в случае причинения легкого вреда здоровью потерпевшего. Если же речь идет о вреде средней тяжести, виновный может заплатить от 10 до 15 тысяч рублей.