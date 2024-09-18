И вас поставят на госучет. Самокатам прописали внесение в региональную информационную систему

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Минтранс в конце прошлой недели опубликовал два проекта нормативных правовых актов, регулирующих использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). «Фонтанка» подробно разобрала документы. Пока они вызывают больше вопросов, чем дают ответов.



Один из документов предусматривает постановку таких устройств на учет и присвоение им номеров подобно автомобилям, а также создание в крупных городах, включая Петербург, региональной информационной системы, которая будет получать информацию о перемещениях и нарушениях каждого пользователя, а управляться органами власти.



Это должно затронуть владельцев личных самокатов и моноколес, но пока такие возможности, специальное оборудование и программное обеспечение есть только у операторов кикшеринга, которые потратили на свою инфраструктуру сотни миллионов рублей. Впрочем, у чиновников есть время на раскачку: на обсуждение и вступление нормы в силу отводится 2–3 года.



Изменения в ПДД

Оба документа появились 13 сентября на официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Первый предусматривает внесение поправок в правила дорожного движения. Частично он заполняет белые пятна, которые сейчас есть в законодательстве. Например, предписывает, что электровелосипеды с двигателем, облегчающим их использование при скорости до 25 км/ч, с номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, приравниваются к велосипедам. Не к СИМ и не к мопедам, как можно было бы подумать.



В проекте появилось понятие «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности». Это человек, который управляет таким устройством. Как пояснил Минтранс в своем телеграм-канале, это распространит на пользователей СИМ требования ПДД как для водителей и административную ответственность за их нарушение.



Кроме того, в правилах прописали запреты на перевозку пассажиров на СИМ, использование велосипедистами и самокатчиками звукового сигнала, чтобы побудить пешеходов уступить себе дорогу. Также проект предусматривает появление новых дорожных знаков, которые определят, где начинается и заканчивается зона запрета или ограничения движения СИМ.



Ограничение скорости до 10 км/ч

Там же планируют закрепить правила остановки и стоянки СИМ. Последнее особенно интересно на фоне массовых изъятий кикшеринговых самокатов, которые производила полиция Петербурга в конце весны — начале лета 2024 года. В отношении компаний-операторов составляли протоколы о самозахвате земли, однако Росреестр не нашел в их действиях состава административного нарушения.



Теперь же в ПДД хотят прописать следующее: стоянка велосипедов и СИМ на проезжей части разрешена только под специальными знаками; на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне — аналогично, но если знаков нет, парковать транспортные средства разрешено там, где они «не создадут помех для движения пешеходов». Их можно ставить просто на подножки или использовать иные устройства, удерживающие самокаты и велосипеды в вертикальном положении.



Вопрос о том, что создает и не создает помехи движению пешеходов, — дискуссионный. Не менее обсуждаемый — вопрос об ограничении скорости СИМ рядом с пешеходами. Минтранс считает, что ее нужно снизить до 10 км/ч.



«Велосипедисты и лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, не должны двигаться со скоростью более 10 км/ч при опережении пешехода, а также при встречном разъезде с ним», — прописано в проекте.



Много это или мало, зависит от того как и кем должно контролироваться. Если арендным самокатам можно прописать ограничение на технологической «подкорке», с обычными СИМ и велосипедами так не получится, а ведь их это тоже касается. Похоже, что следить за собой все же должен будет сам пользователь.



Если рассуждать логически, каждый адекватный велосипедист и самокатчик снижает скорость при приближении к пешеходам, чтобы избежать столкновения, и применяет знакомое с детства правило: «Перед тем как перейти дорогу, убедись, что тебя не собьют». Но на деле оказывается, что это тоже нужно отдельно прописывать в ПДД.



«Велосипедисты и лица, использующие для передвижения средство индивидуальной мобильности, не должны выезжать из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. В случае отсутствия видимости велосипедисты и лица, использующие для передвижения средство индивидуальной мобильности, должны спешиться и перейти проезжую часть, ведя велосипед или средство индивидуальной мобильности рядом с собой», — предписывает ведомство.



«Госномера» для самокатов

Второй проект предусматривает внесение поправок в федеральные законы «Об организации дорожного движения <...>» и «О безопасности дорожного движения». Он гораздо более интересный, объемный и дает понять, как Минтранс видит место СИМ в структуре дорожного движения будущего.



Законопроект устанавливает понятие «средство микромобильности» (СМ). Это мопед, электровелосипед или СИМ. К последним ПДД относит электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства.



«Владелец средства микромобильности» — это собственник соответствующего устройства или лицо, владеющее им на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, договора лизинга. Если собственник моложе 16 лет или недееспособен, владельцем считается один из его родителей, усыновителей или, соответственно, опекун.



Лицо, использующее средство микромобильности для передвижения, и владелец устройства — не обязательно один и тот же человек. Пользователем может быть лицо, достигшее возраста 14 лет. К нему и самим устройствам выдвигается ряд требований.



Согласно проекту, допускать до участия в дорожном движении хотят только средства микромобильности, поставленные на учет. При регистрации, по аналогии с автомобилями, им присваиваются учетный номер и учетный знак.



За постановку на учет будет отвечать владелец. Заявление на регистрацию он сможет отправить через «Госуслуги», предоставив документы, подтверждающие личность и владение транспортом. Проделать все это необходимо в течение 10 дней с момента покупки. Регистрация будет действовать, пока СИМ не снимут с учета, но предусмотрена также временная форма. Например, для иностранных граждан, пребывание которых на территории страны ограничено определенным сроком.



Есть случаи, в которых можно не устанавливать номера. Но при этом все равно нужно будет регистрировать средства, получать учетный номер и учетную метку. Этой меткой будет нечто вроде наклейки с QR-кодом. Она необходима для дистанционной идентификации устройства.



Региональная система

Выйти на дорогу без номеров, только с меткой, можно будет там, где действует региональная информационная система средств микромобильности (РИССМ). Ее вправе создавать города федерального значения (Москва, Петербург, Севастополь), городские округа и поселения с общей численностью населения 50 тыс. человек и более. По запросу местной власти к системе могут подключать граничащие с такими территориями муниципальные образования. То есть в случае с Петербургом в теории к единой системе могут присовокупить Кудрово и Мурино.



Чтобы ездить в зоне покрытия РИССМ, пользователь обязан:



Нанести учетную метку (QR). Перед поездкой авторизоваться в системе с помощью мобильного ПО и программно-аппаратного комплекса, установленного в СИМ (в момент авторизации компьютер узнает, кто встает за руль, и сверяет учетный номер самоката. — Прим. ред.). Передавать информацию о местоположении устройства, скорости движения, совершаемых нарушениях. Не допускать блокирование передачи таких данных или их фальсификацию.

Кто будет следить за системой

Региональная система нужна «для автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации о движении средств микромобильности». Ее оператором «является орган государственной власти субъекта РФ, уполномоченный в области организации дорожного движения, или подведомственная ему организация». В Петербурге такие функции выполняет комитет по транспорту и подведомственная ему Дирекция по организации дорожного движения Санкт Петербурга (СПб ГКУ «ДОДД»).



Для оператора прописано с десяток обязанностей. Одна из основных — иметь в собственности или обладать на другом законном основании инфраструктурой, позволяющей организовать такую систему, авторизацию в ней и передачу данных о местоположении каждого СИМа. Также нужно обеспечить круглосуточную обработку поступающей информации, автоматическую фиксацию нарушений, а еще конфиденциальность и защиту информации.



Очевидно, что это потребует дополнительных затрат бюджета. В финансово-экономическом обосновании к проекту подробно сказано только про федеральные расходы. По подсчетам Минтранса, на создание государственного реестра средств микромобильности (того, где будут содержаться все номера всех СИМ. — Прим. ред.) требуется 294 млн рублей. Его оператором предлагается сделать ФБУ «Росавтотранс», которому по ценам 2024 года нужно на эти функции 25,7 млн рублей в год. Самая большая статья расходов — зарплата для 10 штатных единиц.



На создание региональных систем из федерального бюджета планируют выделить в качестве софинансирования общую сумму не менее 100 млн рублей. Предполагается, что регионы доплатят остальное сами, но в каком размере — не уточняется.



В пояснительной записке сказано, что количество используемых СИМ в стране составляет более 950 тыс. устройств. Из них 332 тыс. — прокатные, 640 — проданные в розницу с 2020 по 2024 год. Это без учета тех, что приобретались до 2019 года. Информация о количестве электровелосипедов и мопедов не приводится, но Минтранс отмечает его рост, который вместе с отсутствием должного администрирования провоцирует «социальное напряжение и негативное отношение населения к водителям таких средств».



Что думают операторы

Похоже, что работу сервисов аренды самокатов нововведения затронут минимально. Их хотят обязать заключать типовые соглашения о правилах работы в городах, где будут введены РИССМ (в Петербурге это делают и так), а также включить арендованные самокаты в контур общей государственной системы. То есть если сейчас клиент считывает в приложении QR-код, берет самокат, и данные о поездке получает компания, через какое-то время эти данные также начнут поступать региональным властям.



Принцип работы системы похож на то, что уже делают кикшеринги, но чтобы разработать ПО, оснастить самокаты программно-аппаратными комплексами, которые позволяют управлять устройствами дистанционно, компаниям потребовалось немало времени и значительные инвестиции. В 2020 году выход на рынок оценивался в стартовые 20 млн рублей, а в последующие годы ныне крупнейшие игроки привлекали от сотен миллионов и до миллиардов.



В сервисе «МТС Юрент» считают, что такие серьезные изменения для отрасли в части ужесточения требований по ряду пунктов должны обсуждаться со всеми представителями отрасли микромобильности.



«Некоторые технические решения, такие как регулирование скорости самокатов, у нас уже есть. Кроме того, все СИМ в шерингах учтены в собственной базе данных, поэтому постановка на учет с помощью получения индивидуальных QR-кодов и ряд других нововведений кажутся нам реализуемыми, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании. — Что касается других нововведений, мы дадим техническую оценку новым требованиям с точки зрения эффективности и реализуемости позднее. Важно отметить, что законопроект также касается личных СИМ и пока не дает ответа на вопрос, как это будет реализовываться в случае с частными самокатами».



Распространение технологий кикшеринга на личные самокаты не выглядит невыполнимой задачей, считают в Whoosh. То же самое касается и единого реестра СИМ: сервисы могут интегрировать собственные данные в общую базу, уверены в пресс-службе оператора.



С технической точки зрения ограничение скорости до 10 км/ч тоже возможно. Самокат можно «замедлить» как в определенных местах, так и в определенные часы — например, в период наиболее интенсивного пешеходного трафика. Но нужно ли так делать — вопрос, ведь кикшеринг в первую очередь выполняет транспортную роль. Если скорость передвижения на самокатах будет медленнее, чем у пешехода и автомобиля в пробке, то зачем это все.



«Поэтому в вопросе ввода зон дополнительного ограничения скорости необходимо сохранять баланс и организовывать их не по какому-то единому общему признаку, а исходя из индивидуальных особенностей конкретной локации: инфраструктурные ограничения, плотный пешеходный поток, места отдыха без велодорожек и так далее, — говорят в Whoosh. — Закон задает общий вектор, а конкретные решения будут приниматься позже на муниципальном или региональном уровне».



В компании сообщили, что позитивно оценивают работу, которая в целом ведется государством в отношении СИМ. «Важно, что она ведется с привлечением сервисов кикшеринга, что позволяет обеспечить системный подход и учитывать те компетенции, которые накопились за время существования услуги аренды электросамокатов в России», — добавили там.



В «Яндексе» инициативу Минтранса комментировать не стали.

В петербургском комитете по транспорту предложенные изменения видели и сейчас анализируют, говорит собеседник «Фонтанки» в ведомстве. Изложенные в проектах идеи там считают полезными, но пока нет понимания, как исполнять требования и кто должен будет это контролировать. Но, учитывая темпы работы над подобными по масштабу инициативами, 2–3 года в запасе на обсуждение и проработку есть.



Вступление в силу законопроекта об учете средств микромобильности запланировано на 1 сентября 2026 года. На устройствах, приобретенных до этого момента, можно будет ездить без постановки на учет до 1 марта 2027 года. Предполагается, что к этой дате на учет должны будут встать все.

