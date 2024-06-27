«Не хочу выступать адвокатом дьявола». Как на ПМЮФ договорились, что самокаты должны остаться

Фото: Павел Дюков / Росконгресс Поделиться Поделиться





На Петербургском международном юридическом форуме обсудили электросамокаты. Участники дискуссии сошлись во мнении, что новому транспорту в России точно быть, вопрос лишь в том, как его регулировать. Среди гостей остро не хватало председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина или начальника петербургской полиции Романа Плугина, которые бы точно нашли, что возразить.



Вопрос принципа Модератор сессии, сенатор Артем Шейкин начал со статуса законопроекта, над которым он работает вместе с коллегами по Совету Федерации. Документ, предусматривающий появление в КоАП жестких штрафов для самокатчиков за нарушение ПДД, внесли на рассмотрение в Госдуму. Парламентарий отметил, что в целом проект поддержало правительство, но есть аспекты, требующие проработки. Например, пока не найдено решение, как фиксировать нарушения и пресекать их.



Хотя в основном собравшиеся планировали говорить об электросамокатах, вниманием не обошли и электровелосипеды. Шейкин отметил, что количество происшествий с ними растет и напомнил о недавнем резонансном случае: курьер в Петербурге сбил пожилую женщину и скрылся. Следственный комитет и прокуратура на почве этого происшествия вступили в привычное противостояние: первый орган возбудил уголовное дело, второй — отменил. Поскольку двое могут играть в эту игру при желании бесконечно, Следком возбудил дело снова. Как пояснил сегодня в ходе нашумевшей сессии про миграцию Бастрыкин, в определенном смысле это дело принципа.



Сенатор высказал мнение, что контроль за действиями курьеров нужно возложить на сервисы доставки. По его словам, именно компании должны следить за соблюдением правил доставщиками, вести учет транспортных средств, на которых те передвигаются, проверять наличие водительских прав и применять к нарушителям внутренние штрафы.

Вопрос политический Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов согласился с тем, что вопрос ответственности владельцев личных электросамокатов и доставщиков еды стоит остро. «Перед сессией я общался с первым заместителем прокурора города Винецким Виктором Владимировичем, спросил последние данные по нарушениям. Сейчас очень много наркокурьеров пользуются [средствами микромобильности] как раз для доставки», — сказал парламентарий.



Что касается арендных самокатов, по данным городского правительства, их сейчас в городе 46 тысяч. Несмотря на запрет, их берут подростки, ездят по три, по пять человек и практически ничего им за это не бывает, констатировал факты Романов. В таких условиях нужно принимать дополнительные ограничительные меры, считает он. Например, как в МО «поселок Солнечное», где теперь запрещена парковка электровелосипедов и электросамокатов (что иногда равносильно запрету передвижения, поскольку транспорт нужно где-то взять и оставить после поездки).



«У нас 111 муниципалитетов, которые сейчас переизбираются. Многие могут принять решение, обратиться в правительство города и ограничить [движение самокатов]. Есть радикальный подход, если нет возможности договориться», — отметил Романов.

Кроме того, он высказал мысль, что операторы аренды электросамокатов в первую очередь должны вкладываться в развитие соответствующей инфраструктуры, а не дожидаться, пока велодорожки и все остальное город построит за счет налогоплательщиков.

«Возможность софинансирования со стороны сервисов — это важная и полезная вещь. Яростно киваю в поддержку этого тезиса, — поддержала директор по правовым вопросам «Яндекс Go» Елизавета Турбина. — Полагаю, что коллеги разделяют аналогичную точку зрения. И интерес договориться до того, как будут приняты резкие запретительные меры, тоже общий».



Вопрос технический Представители кикшеринговых сервисов всячески показывали готовность к диалогу и кивали на то, что сделано для безопасности в общем-то уже немало. Речь об образовательных проектах, в рамках которых школьников и взрослых обучают ПДД для СИМ, социальной рекламе, ограничениях и ужесточенных внутренних санкциях к нарушителям.

Сервис Whoosh работает над технологическими ограничениями, которые не дадут воспользоваться самокатами тем, кому их брать не положено — детям и людям в состоянии опьянения. Систему, которая будет отсеивать последних, планируют разработать и ввести на горизонте двух лет. Как пояснил соучредитель и заместитель генерального директора компании Сергей Лаврентьев, дуть в трубочку для контроля трезвости будет не нужно: «Это будет определенный тест на когнитивные способности пользователя».



Ранее компания уже внедрила в Москве и сейчас тестирует в Петербурге технологию «Антитандем». Она определяет, когда на самокате едут два человека и более. Впоследствии на основе этих данных пользователям будут выносить предупреждения, штрафы или блокировать аккаунты. Пока система работает не идеально, признал Лаврентьев. Это связано с тем, что технология пытается отследить нарушителей не по весу, который у каждого человека может быть разным, а по 50 другим неочевидным критериям, среди которых особенности ускорения и торможения.

Вопрос статистики Вопреки представлениям обывателей, наибольшую опасность самокатчики представляют не для пешеходов, а для самих себя, заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин с опорой на статистику проиcшествий с СИМ.

«Не хочу выступать адвокатом дьявола» — сказал он и тут же выступил в этой роли снова. Представитель ведомства развенчал еще один миф, что все зло от кикшеринга: инциденты с участием арендованных и личных самокатов происходят в соотношении 50 на 50. Причем среди погибших немного выше доля «водителей» личного транспорта, потому что у него, как правило, выше мощность и скорость.



«МВД выступает не столько за запретительные меры, сколько за то, чтобы поставить микромобильность на цивилизованные рельсы», — озвучил он позицию. Самокаты — «часть устойчивой городской мобильности», которая несет как позитивные черты, так и побочные эффекты. Первых больше, считает Митрошин.

Вопрос полномочий Обозрев трехлетнюю практику регулирования работы кикшерингов в Петербурге, глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил положительный эффект последних нововведений. Во время ПМЭФ-2024 власти запретили движение кикшеринговых самокатов на территории шести районов города, включая центральные. Опыт закрепили в период проведения других крупных общегородских мероприятий.

«Мы видим реальный положительный эффект от введения таких ограничений — как в части безопасности дорожного движения, так и в части комфорта жителей и гостей города», — прокомментировал результаты Енокаев.



Он отметил, что в городской черте ситуация неоднородная (например, в центре тротуары узкие и места для самокатов на них нет, а на окраинах — широкие), поэтому полномочия по организации движения должны быть переданы городу. Пока что вводить такие ограничения приходится через оперштаб, созданный по указу президента, а это «величайший» уровень полномочий. «Правильно ли это? Может, эта работа должна быть более системной?» — задается вопросом чиновник.

Не все так однозначно «Для всех людей, которые боялись, что самокаты в нашей стране могут запретить, могу сделать вывод по сегодняшней секции, что такое на повестке дня не стоит. Самокаты в нашей стране точно будут. Вопрос, как мы их будем регулировать», — подытожил Шейкин. После этого задать вопросы предложили слушателям.

Один из них касался того самого запрета в Солнечном. Им оказались недовольны соседи по Курортному району. Замглавы МО «поселок Комарово» Юрий Куликов выяснил, что инициатором запрета стал глава Солнечного, который никогда не пользовался самокатами и не знал, что ограничить скорость и движение можно на отдельных локациях. «Этого представления нет, а люди с инициативами о запрете уже выступают, — отметил Куликов и адресовал Шейкину, Романову и Енокаеву вопрос. — Вы вот самокатами пользуетесь сами?».



Шейкин ушел от прямого ответа, посоветовав прислать главе Солнечного ссылку на сегодняшнее мероприятие. Удар на себя принял Романов, который сообщил, что пользовался разными сервисами и знает, как они работают, а если запрет не подошел, его можно пересмотреть и отменить.

«Сейчас будет ремонтироваться Зеленогорское шоссе. Идёт ремонтная работа по Приморскому. Закрыта станция «Удельная». Нам надо людей максимально пересаживать на электрички летом, чтобы они приезжали в нашу курортную зону, выходили и ехали до пляжей на самокате. Это гораздо лучше, чем если они воспользуются машинами», — продолжал муниципал.



На фоне всего этого никто не вспомнил, что еще недавно самокаты в Петербурге тысячами увозили на штрафстоянки. Не было на секции начальника петербургской полиции Романа Плугина, чтобы напомнить о причинах. Вместо него мёд немного разбавил вице-спикер городского ЗакСа Павел Иткин, напомнив о 500 пациентах Елизаветинской больницы, которые в прошлом году оказались там благодаря инцидентам с самокатами. Общее количество пострадавших по городу, как сообщали в учреждении, x превысило 3000 человек.