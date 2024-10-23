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Бизнес Город Торговля уехала, кошки не разбежались. Посмотрите, как опустела Софийская овощебаза

Торговля уехала, кошки не разбежались. Посмотрите, как опустела Софийская овощебаза

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7 комментариев

Оператор Софийской овощебазы, компания НАРТ, завершает переезд на новую площадку «Агропарк Нарт» в Петро-Славянке. Прежний комплекс на Софийской, 60, практически опустел.

Внимание на это 23 октября обратило сообщество «Новости Купчино». «О том, что здесь торговали овощами, напоминает лишь резкий запах около одного из ангаров. На всей территории чисто», — отмечается в посте. Также на территории бывшей овощебазы остались кошки. «Завидев человека, бегут к нему, жалуются, просят еды», — сообщается в паблике.

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Корреспондент «Фонтанки» убедился, что торговля действительно покинула насиженное место. Однако навстречу вышли лишь два пушистых обитателя овощебазы. Также осталось несколько арендаторов, чей бизнес не связан с торговлей фруктами и овощами.

В паблике «Новости Купчино» жители задаются вопросом о том, что будет на месте овощебазы. Ранее в компании НАРТ обсуждали концепцию большого торгового центра под открытым небом с оптовой и розничной торговлей и фудкортом. В пресс-службе оператора сообщили, что проект пока находится в разработке. Но это будет не жилье, добавили там.

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Комментарии
7
Cashmare
1 час
"два пушистых обитателя овощебазы" - таки кошки, или мигранты?
Ser_N0771
1 час
то что там не будет жилья это очевидно, а вот на счет апартаментов такой уверенности нет... лет через 5-10 посмотрим...
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