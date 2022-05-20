«Софийская-2». На юге Петербурга открылась первая очередь оптового центра за 12 млрд рублей

На фоне кризиса на рынке плодоовощной продукции в Петербурге перекраивается рынок ее логистики. В отрасль пришли большие деньги, а две крупнейших — еще с советских времен — точки притяжения в ближайшем будущем могут попасть под редевелопмент.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Площадь запущенной в эксплуатацию 20 мая первой очереди ОРЦ «Агропарк Нарт» в Петро-Славянке составила 40 тыс. м2. На полную мощность — 160 тыс. м2 на 65 га его планируется открыть до конца 2023 года. Владельцы говорят о нем как о крупнейшем на Северо-Западе РФ логистическом центре для обработки плодоовощной продукции, который будет претендовать на долю в 60% рынка.



Инвесторами ОРЦ «Агропарк Нарт» на паритетных началах выступают ООО «Нарт», владелец крупнейшего в городе плодоовощного логистического центра на Софийской, 60, и специально созданный под этот проект ООО «Пулинвест» предпринимателя Эльбруса Мамедова. Ранее он был владельцем доли в 50% в ООО «Аплвей», и именно эта компания ранее называлась как партнер «Нарта» по проекту в Петро-Славянке. Однако Мамедов в 2020 году вышел из учредителей «Апплвей», и к 2021 году выручка компании с 5 млрд рублей в 2017 году упала почти до нуля.



Его прежний партнер Нофал Гурбанов в 2020 же году учредил новую фирму — «Фрут парк», которая в прошлом году отчиталась о выручке в 7 миллиардов. Гурбанов приехал на торжественное открытие и будет арендовать там площадку, но в качестве участника этого проекта не фигурирует.

Как рассказал «Фонтанке» владелец ООО «Нарт» Таймураз Мисиков, первоначально объявленный объем инвестиций в проект в 9,5 млрд рублей — который был зафиксирован в соглашении, подписанном на ПМЭФ в прошлом году, из-за огромного роста цен на стройматериалы пришлось пересмотреть. «Металлоконструкции, арматура, сэндвич-панели, оборудование — все самое основное дорожало во время строительства в 2–2,5 раза. Так что, возможно, даже заявленная сейчас цифра в 12 миллиардов к окончанию проекта может еще вырасти», — говорит Таймураз Мисиков. Ситуацию исправляют исключительно выгодные условия кредитования (основной финансовый партнер проекта — Сбербанк). Еще до кризиса по льготным программам было получено финансирование под невероятную по сегодняшним меркам ставку в 4%.



Уже сейчас в Петро-Славянке начато строительство второй очереди «Нарта» — на 53 тыс. м2, ожидается, что она будет запущена в эксплуатацию до конца этого года и будет включать, в частности, торговую — мелкооптовую — площадку. По аналогии с существующим сейчас рынком на Софийской, 60, где закупается большинство многочисленных городских магазинов «у дома» в формате «Овощи-фрукты» и «24 часа». Полностью достроить все 160 тыс. м2 Таймураз Мисиков планирует к концу 2023 года, хотя и допускает, что по ряду причин сроки могут быть немного сдвинуты.



Практически все крупные импортеры фруктов, работающие в Петербурге, уже арендовали площади на «Нарте»: «Рузисеть» (принадлежит Эльбрусу Мамедову, поставляет продукты в крупные сети, выручка 2 млрд рублей), «Ахмед фрут» (юрлицо — ООО «Восход» Рамина Мусаева, выручка 11,3 млрд рублей), RGS (ООО «АРДЖИЭС» Вугара Гасымлы, 5,5 млрд рублей), «Троя импорт» (Имран Шиблиев, 5,1 млрд рублей).

В их числе и крупнейший в стране независимый импортер ООО «Айбарус» (227 тыс. тонн на 14,2 млрд рублей) предпринимателя Эльчина Ахмедова. Эта ситуация интересна тем, что до сих пор в Петербурге он, по большей части, базировался на конкурирующей с Софийской овощебазой Калининской площадке. Более того, у «Айбаруса» там, на проспекте Непокоренных, есть собственный недавно оборудованный по современным стандартам склад на 6,7 тысяч м2. В «Нарте» он совместно с родственной компанией «ТСБ Север» (один из крупнейших импортеров бананов, выручка в 2021 году — 3,3 млрд рублей) арендует до 4 тыс. м2. То есть, речь идет скорее, о расширении бизнеса, хотя в планах Эльчина Ахмедова — продать в обозримом будущем свой склад на Непокоренных и переместиться на новую площадку.



Рынок плодоовощной продукции в России переживает глубочайший кризис. Внешне это проявляется в аномальном росте цен — не только на импортируемые продукты, но и выращиваемый, в основном, в наших широтах «борщевой набор». Кратное подорожание капусты, лука, картофеля, моркови — одно из следствий этого кризиса. При этом можно отметить, что «колониальные» товары дорожают куда медленнее, хотя по ним рост цен также — десятки процентов за минувший год.



В прошлом году Россия импортировала овощей и фруктов на 8,4 млрд долл. — 7,7 млн тонн. До 70% из них проходит через петербургский порт и обрабатывается на городских логистических центрах. Крупнейшие поставщики — Турция (1,5 млрд долл.) и Эквадор (1,4 миллиарда). После введенного в 2014 году эмбарго в десятке крупнейших партнеров не осталось стран, которые сейчас перешли в разряд «недружественных», там значатся Египет (738 млн долл.), Иран (581), Азербайджан (557), Белоруссия (398), Узбекистан (389), Китай (334). В этом году, рассказывает Таймураз Мисиков, сильно набирает обороты ЮАР (278 млн долл. в прошлом году), однако в целом наблюдается сильный спад объемов импорта.



«Из крупных контейнерных линий, которые продолжают регулярно заходить в наш порт, остались только Balt Shipping и MSC», — сетует Таймураз Мисиков. — Однако после того, как погрузка в порту очень сильно упала в марте, сейчас ситуация начинает немного поправляться. Прямо сейчас к нам идет несколько крупных судов с фруктами, которые мы ждем». По итогам года он ожидает среднее подорожание овощей и фруктов примерно на 15% и думает, что уже к сентябрю объем импорта восстановится на уровень не менее 75% к прошлогодним показателям.

«Ситуация с ценами будет очень сильно зависеть от насыщенности рынка. В любой кризисной ситуации — как, например, недавно, на какое-то время возникает паника. Сейчас нужно время, чтобы все успокоилось. Поставщики уже находят новые логистические коридоры и начинают их запускать. Думаю, через какое-то время — к концу года — поставки возобновятся. Я знаю, что прямо сегодня в порту у нас разгружается большой пароход. Кроме того, и в России хорошо развиваются свои сельхозпредприятия. Так что голодными мы не останемся», — говорит Руслан Мисиков, руководитель ООО «Нарт».



После того, как будет достроен новый комплекс в Петро-Славянке, «Нарту» придется решать, что делать с исторической территорией Софийской овощебазы (33 корпуса общей площадью 97 тыс. м2). «Превращать это все в жилье, честно говоря, не хочется. Будем думать, чтобы развивать ее именно как бизнес. Это может быть, к примеру, как сейчас популярно, часть корпусов — фудкорт, что-то торговля, часть — оптовая торговля. Чтобы появился большой торговый центр под открытым небом, с корпусами, с улицами, скверами», — делится планами Руслан Мисиков.



Серьезные изменения ждут и вторую по величине историческую площадку по торговле фруктами в Петербурге — Калининскую овощебазу. Полтора года назад там сменился владелец. Прежний руководитель и совладелец Григорий Колотов сейчас возглавляет Ассоциацию плодоовощных оптово-розничных организаций. Новые же обладатели долей в ООО «Норд Овощ» (оператор овощебазы) в довольно тесной среде участников рынка мало знакомы. Из уст в уста передается что один из новых собственников, Андрей Гомон — ранее был связан с бизнесом Геннадия Тимченко, однако никаких документальных подтверждений этому нет, и фруктовики не исключают, что он может быть и самостоятельной фигурой.



В прошлом году в сми появились документы, согласно которым «Норд овощ» планирует провести редевелопмент территории на Непокоренных и, как минимум, часть ее застроить жильем. А овощную логистику компания планирует перенести во Всеволожский район Ленобласти. Там в ближайшее время «Норд овощ» собирается запустить первую очередь (30 тыс. м2) оптово-распределительного центра, который по общей площади будет ненамного меньше «Нарта» в Петро-Славянке — 110 тыс. м2 https://www.kommersant.ru/doc/4292662?. Еще один заметный проект в Шушарах заявило ООО «ОРЦ фуд маркет» предпринимателя Андрея Феськова. Еще два года назад компания получила разрешение на строительство первой очереди (45 тыс. м2), а всего компания планирует примерно за 10 млрд рублей построить комплекс на 130 тыс. м2.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

