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    Сколько-сколько?! Росстат показал, как на самом деле взлетели цены в России

    Росстат опубликовал доклад об индексе потребительских цен в марте 2022 года. Всего за один месяц цены в России выросли на 7,61%. А когда-то 4,5% было целью ЦБ по инфляции за целый год. И это еще ничего. Плодоовощная продукция в марте подорожала на 14,2%, а отдельно взятый от нее репчатый лук — на 50%, или в 1,5 раза.

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    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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    Итак, продовольствие в целом в марте подорожало на 6,73%, с начала года — на 9,95%. Плодоовощная продукция — на 14,2% за месяц, на 28,6% с начала года. Именно овощи были драйвером роста инфляции еще до начала боевых действий на Украине, а после вообще улетели в космос. Первый на встречу к новым галактикам устремился репчатый лук — он подорожал на 50% к февралю. За ним летят сахар и почетный лидер подорожания в 2021 году — капуста. Они прибавили 44% и 39,8% соответственно. А когда-то в Кремле возмущались 30-процентным ростом цены на подсолнечное масло. За год!

    Отбросим ностальгию, в районе 30% за месяц подорожали сейчас бананы, морковь, помидоры, на 25% — свекла. Обычно относительно стабильные из-за простого и долгого хранения рис и соль выросли на 13% и 14,2% соответственно.

    К подсолнечному маслу претензий почти нет — 7,2%. Это правда неплохо на фоне остальных. В диапазон 7,2–12% попали макароны, мука, гамбургеры (да, их тоже мониторят), чай и кофе.

    Но есть и хорошие новости: огурцы подешевели на 17,4%. Те, кто говорят, что криптовалюта волатильный актив, просто не покупают в магазинах овощи.

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    Набеги россиян на магазины за электроникой и бытовой техникой тоже не прошли даром, как и безумие в автосалонах. Инфляция непродовольственных товаров в марте составила 11,3%. Отдельные товары могут потягаться в подорожании с луком и его растительными братьями.

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    «В марте из непродовольственных товаров более всего выросли цены на электротовары и другие бытовые приборы: машины стиральные автоматические — на 46,3%, холодильники — на 35,0%, плиты бытовые — на 27,5%, миксеры, блендеры — на 27,3%, машины швейные — на 26,6%, электропылесосы напольные — на 26,2%, печи микроволновые — на 26,0%, электроутюги — на 25,4%, электрочайники — на 21,4%, — перечисляет Росстат. — Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров увеличились цены: на флеш-накопители USB — на 36,8%, мониторы для настольного компьютера — на 36,6%, моноблоки — на 24,8%, телевизоры — на 22,9%, ноутбуки — на 21,6%».

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    Смартфоны, как ни странно, оказались в диапазоне 13,6–16,4%. Отечественные легковушки и шины для них — на уровне 24,2–27,4%, иномарки — 29,2%. Также на треть подорожали фотоаппараты и на 36,4% ювелирные изделия. Отдельные виды стройматериалов, в частности ламинат и линолеум, подорожали на 18–20%. Впрочем, это недалеко от сегодняшних значений ключевой ставки ЦБ.

    Ниже ставки, но ощутимо подорожали исчезнувшие на время с полок гигиенические прокладки (+19,3%). Недалеко ушли подгузники (17,5%) и стиральные порошки (+16,4%). В целом моющие и чистящие средства подорожали на 13,5%.

    При этом в позитиве для россиян резкое сокращение экспорта энергоносителей: газомоторное топливо подешевело на 10%. Дизель (-0,5%) и бензин (-0,1%) остались примерно на тех же уровнях. Чем богаты, тем и рады.

    Инфляции удалось немного подтолкнуть вверх даже относительно стабильный сектор услуг, где за месяц рост цен составил 4%. Больше всего подорожали путевки: в Турцию (в 1,7 раза), в Египет (+47,4%), ОАЭ (+39,3%). Неудивительно, что «плата за пользование потребительским кредитом» увеличилась в 1,5 раза.

    Также на 30,5% выросли цены на услуги ксерокопирования документов. Видимо, в цену закладывается бумага, которая нынче на вес золота.

    Стоит отметить, что это средние цены по России. От региона к региону ситуация отличается, а в Петербурге жизнь дорожает традиционно быстрее, чем в Москве. С начала года — на 10,3% против столичных 9,7%.

    Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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    Комментарии (27)

    ProstoZloy
    Вспоминается старый анекдот из 90-х.
    -Почему дорожает жизнь?
    -Потому, что она не является предметом первой необходимости!
    Dpa
    Зато может быть избавитесь от неугодных вам
    hyperborean
    Главная задача Росстата, как и Кремля - врать, поэтому смело умножаем официальные данные как минимум вдвое
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