Окна меняли без ограждения. В Колпино на женщину с ребенком на руках упали куски цемента

В Колпинском районе Петербурга при замене окон работники не установили ограждения, в результате чего пострадала женщина. Об этом в среду, 23 октября, сообщил читатель «Фонтанки».

Инцидент произошел накануне в доме 14 по Заводскому проспекту и попал на камеру домофона. Рабочие ЖКС меняли окна, но в тот момент, когда из подъезда выходила женщина с ребенком, внезапно на нее посыпался цемент.

Источник: читатель «Фонтанки»

Как рассказала «Фонтанке» пострадавшая, удар куском цемента пришелся на одну руку — на локте остались крупный синяк и шишка. При этом женщина отмечает, что больше переживала за своего малыша.

«Голова ребёнка была на этой (травмированной. — Прим. ред.) руке, и меня тогда знатно затрясло, так как 10 сантиметров вправо, и попал бы этот камень не мне в руку, а в голову ребенка», — делится собеседница.

После произошедшего пострадавшая пыталась связаться с ЖКС № 2 Колпинского района, но там ей сказали обратиться в ЖКС № 1 Колпинского района, до которого не удалось дозвониться.

Позже состоялся разговор с начальником бригады, работающей над заменой окон в доме. По словам жительницы, работник не извинился за то, что на женщину упала часть цемента, и предложил оформить жалобу на управляющую компанию через полицию.

В полиции жительнице Колпинского района предложили съездить в травмпункт и зафиксировать травмы, чтобы потом подать заявление. Врачи, в свою очередь, сочли повреждения на руке несущественными.

Как отмечает собеседница, работники, менявшие окна, выставили ограждения у дома только после того, как ее муж поругался с начальником бригады.

«Сегодня смотрела, тоже выставили, но там такая ограда — из старых окон, перемотана лентой. И все равно людям нужно проходить вдоль дома, куда также падают камни», — добавляет пострадавшая.

В связи с произошедшим «Фонтанка» направила официальный запрос ЖКС № 2 Колпинского района.