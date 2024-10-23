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Происшествия В Баку убиты бывший актер Русдрамтеатра и его супруга. На телах — многочисленные раны и следы от ударов

В Баку убиты бывший актер Русдрамтеатра и его супруга. На телах — многочисленные раны и следы от ударов

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1 комментарий

Бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена Людмила, работавшая учительницей в элитарной гимназии, были найдены мертвыми в своей квартире в Насиминском районе Баку. Об этом 23 октября сообщает Qafqazinfo.

Иосифу Ткачу было 85 лет, его супруге — 80. На их телах были обнаружены многочисленные следы от ударов тупым предметом и колото-резаные раны. Подозреваемый в совершении преступления, 51-летний Ислам Хадыев, уже задержан, но, по информации СМИ, он действовал не один, а входил в преступную группировку. Подельников разыскивают.

По предварительной версии, убийство было совершено из корыстных побуждений.

Иосиф Ткач, кроме работы в театре русской драмы, снимался в кино — например в российском фильме «Граф Крестовский». Людмила Ткач была удостоена звания «Заслуженный учитель».

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Иосиф Ткач Убийство Баку Азербайджан Русдрамтеатр
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Комментарии
1
Митя Антонов
41 минута
Зачем это здесь? Уголовники есть везде, никто и нигде от них не застрахован. Если только не брать в расчет паханов, у которых собственная мощная охрана.
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