Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +7

5 м/c,

зап.

 758мм 79%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Промышленный Петербург
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Распил или помощь бизнесу?
Рейтинги "Фонтанки"
Город Часть жителей Кировского района снова без отопления и горячей воды. После прошлого отключения прошло меньше недели

Часть жителей Кировского района снова без отопления и горячей воды. После прошлого отключения прошло меньше недели

835
1 комментарий

Жители части Кировского района Петербурга вновь остались без отопления и горячей воды. Об этом они 23 октября сообщили «Фонтанке». На прошлой неделе аналогичная ситуация уже была. Тогда специалисты заменили часть теплопровода.

«Не прошло и недели, опять Кировский район без отопления и горячей воды. Бассейн закрыт, занятия не проводятся», — поделился наш читатель.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводила ремонтные работы в доме 33 на улице Маршала Говорова. Из-за этого жители ряда улиц, в том числе Севастопольской, Трефолева, Баррикадной, Белоусова, остались без тепла и горячей воды. Также под отключение попали детские сады, школы и бассейн на Турбинной улице. Как раз в нем занятия по плаванию снова отменились. Об этом сотрудники бассейна уведомили посетителей в своих соцсетях. Под постом одна из местных жительниц написала, что тренировки из-за отсутствия горячей воды и отопления отменяются уже вторую среду подряд.

Специалистам АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» удалось завершить ремонтные работы раньше срока. «В 15:30 сварочные работы завершены, идет процесс промывки, заполнения трубопровода водой и восстановления циркуляции», — уточнили в пресс-службе компании.

На прошлой неделе, 17 октября, жители Кировского района сидели в своих квартирах без отопления и горячей воды больше суток.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
281916626
44 минуты
Ну что разнылись многополярные?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Новости компаний
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Новости компаний
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
ТОП 5
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30