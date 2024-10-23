Часть жителей Кировского района снова без отопления и горячей воды. После прошлого отключения прошло меньше недели

Жители части Кировского района Петербурга вновь остались без отопления и горячей воды. Об этом они 23 октября сообщили «Фонтанке». На прошлой неделе аналогичная ситуация уже была. Тогда специалисты заменили часть теплопровода.

«Не прошло и недели, опять Кировский район без отопления и горячей воды. Бассейн закрыт, занятия не проводятся», — поделился наш читатель.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводила ремонтные работы в доме 33 на улице Маршала Говорова. Из-за этого жители ряда улиц, в том числе Севастопольской, Трефолева, Баррикадной, Белоусова, остались без тепла и горячей воды. Также под отключение попали детские сады, школы и бассейн на Турбинной улице. Как раз в нем занятия по плаванию снова отменились. Об этом сотрудники бассейна уведомили посетителей в своих соцсетях. Под постом одна из местных жительниц написала, что тренировки из-за отсутствия горячей воды и отопления отменяются уже вторую среду подряд.

Специалистам АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» удалось завершить ремонтные работы раньше срока. «В 15:30 сварочные работы завершены, идет процесс промывки, заполнения трубопровода водой и восстановления циркуляции», — уточнили в пресс-службе компании.

На прошлой неделе, 17 октября, жители Кировского района сидели в своих квартирах без отопления и горячей воды больше суток.