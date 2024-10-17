«Устали мерзнуть»: жители Кировского района пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления. Ситуация не меняется больше суток

В Кировском районе Петербурга больше суток нет горячей воды и отопления. Жители улиц Турбинной, Губина, Севастопольской и других замерзают в своих квартирах. О происходящем местные рассказали «Фонтанке» 17 октября.

«Больше суток в Кировском районе нет отопления и горячей воды. Устали мерзнуть», — сказал наш читатель.

Люди сидят без тепла с ночи 16 октября, судя по объявлению, которым с нами поделились горожане. «В связи с аварией на подающем трубопроводе „Теплосетью“ города 16.10.2024 с 02:40 отключено отопление и горячее водоснабжение дома. До окончания ремонтных работ»», — написано в объявлении для жильцов дома.

«Почему мы вынуждены сидеть в холоде и без воды при температуре воздуха на улице 0–3 градуса?» — вопрошает местная жительница.

Судя по второму объявлению, утром 17 октября специалисты закончили ремонтные работы на подающем трубопроводе. Однако было выявлено новое повреждение, и поэтому горячую воду и отопление не смогут дать до утра пятницы. Помимо того, что в квартирах холодно, на Турбинной улице не работает бассейн. «Отключен детский бассейн, дети не ходят на тренировки», — уточнил житель Кировского района. Спортивный комплекс закрыт также из-за отсутствия отопления и горячего водоснабжения.

Обновление:

Специалисты 17 октября завершили работы на трубопроводе в доме 34 по улице Севастопольской. «Теплоэнергетики заменили 23 метра ненадежного теплопровода. Во время проведения необходимой диагностики был выявлен скрытый эффект далее по трубе. В настоящий момент теплоснабжение близлежащих зданий ограничено», — уточнили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». На данный момент теплоэнергетики проводят замену 15-метрового участка. Завершить все работы и вернуть отопление и горячую воду планируется к 8 часам 18 октября.