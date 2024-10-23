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Город Календарь переверну. Стало известно, когда в Петербурге откроют станцию «Горный институт»

Календарь переверну. Стало известно, когда в Петербурге откроют станцию «Горный институт»

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15 комментариев

Хроника объявленного открытия станции «Горный институт» пополняется все новыми наблюдениями. «Фонтанка» узнала, на что смотреть и откуда взялся декабрь.

Открытие станции метро «Горный институт» в самых светлых — еще предвыборных — мечтах намечали на сентябрь. С наступлением осени привычно заговорили о том, что надо различать строительную готовность и готовность к работе после пусконаладки всех систем. Ожидание наблюдатели скрашивают новостями и фотографиями о благоустройстве территории, установке светильников, облицовке, поставке турникетов. В начале этой недели фотокорреспондент «Фонтанки» обратил внимание, что со спуска в подземный вестибюль на углу Косой линии и Большого проспекта Васильевского острова сняли название станции. Сама собой в голову пришла шутка про то, что проект все-таки сворачивают: «не шмогла».

Буквы-то сняли ненадолго — по данным «Фонтанки», для обработки кронштейнов. Но это наименьшая проблема. На отраслевых форумах обсуждают причины задержки:

— Кто-то пишет, что пуск задерживается по причине электрики, кто-то — по причине отсутствия эвакуационных выходов. Так в чем же все-таки проблема?

— В том и в другом.

Читатель «Фонтанки» продемонстрировал свою переписку с комитетом по строительству в официальной группе ведомства. Спрашивал он именно об эвакуационном выходе и вентиляционной шахте — но не на «Горном институте», а на «Театральной». Эта станция расположится между «Спасской» и «Горным институтом» и первые годы после открытия участка будет работать на прогон — то есть без выхода на поверхность. «Фонтанка» подробно рассказывала, почему так получилось, а также — где именно появятся эти выходы: на месте Дома быта (Лермонтовский, 1/44), что проще сказать, чем сделать, и на месте автозаправки вблизи Театральной площади, напротив дома № 23 по Декабристов.
Сказать наверняка, когда это случится, не получится: первого выхода ждут в 2028–2030 годах по различным версиям, и прямо сейчас повода для оптимизма нет, деньгами эти планы не подтверждены.

Но несмотря на то, что станция будет закрыта для пассажиров, они все же будут проезжать мимо, а «Театральная» является полноценным объектом того участка Лахтинско-Правобережной линии, к которому принадлежит «Горный институт». Так что вопрос читателя был непраздный — без вентиляции и аварийного выхода на Театральной площади поезда здесь не поедут.

Комитет по строительству ответил ему, как есть: планируемый срок завершения работ по ним — декабрь 2024 года.

Это, конечно, заставляет как-то иначе смотреть на ранние и довольно настойчивые заявления о том, что «Горный институт» может открыться в сентябре. «Фонтанка» обратилась в комитет по строительству, чтобы уточнить, правильно ли поняла связку: до декабря никто никуда точно не поедет?

В комстрое подтвердили, что сейчас подрядчик «Метрострой Северной столицы» сооружает внутренние и внешние конструкции эвакуационного выхода на станции «Театральная».

«Работы на новом участке Лахтинско-Правобережной линии, включая вопросы сооружения эвакуационного хода, осуществляются в соответствии с утверждёнными на данный момент сроками и регламентами, — говорят в Смольном. — По требованиям нормативно-технической документации для эвакуации пассажиров на станции „Театральная“ предусматривается безопасная зона и эвакуационный выход на поверхность через ствол шахты. Его строительству действительно уделяется особое внимание в технической части».

Главное, собственно, в конце: «Устройство эвакуационного выхода завершится к моменту окончания строительно-монтажных работ на станции „Горный институт“ и ее открытию, запланированному на конец 2024 года».

Это, кстати, нетривиальная формулировка для комитета по строительству: обычно и он, и подрядчик готовы комментировать именно строительную часть, а не эксплуатационную, которую относят больше к ведению Ростехнадзора, метрополитена и транспортного блока. Так было, например, при затянувшемся открытии «Чернышевской» после долгой реконструкции. Но «Горный институт» уже из транспортного узла превратился в политический; потому неважно, чьими устами, Смольный подтверждает: всё сделаем в этом году.

На конец года ранее планировали и открытие первого участка коричневой линии «Казаковская» — «Путиловская». Но там процессы настолько отстали от этих планов, что всё перенесли на следующий год, даже не дожидаясь выборов губернатора. В недавно опубликованном докладе о реализации Генплана за 2023 год, который опубликовали КГА и «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», указаны актуальные плановые сроки по отрасли: ввод в эксплуатацию участка «Спасская» — «Горный институт» — в IV квартале 2024 года, «Казаковская» — «Путиловская» — в 2025-м.

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Комментарии
15
муматор
1 час
"в самых светлых — еще предвыборных — мечтах" - так выборы прошли, чего теперь вспоминать про мечты и обещания? В 2025 может и откроют.
Граждан.ский
2 часа
Для ромашки "любит" - "не любит" - это вопрос жизни и смерти.
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