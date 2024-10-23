Календарь переверну. Стало известно, когда в Петербурге откроют станцию «Горный институт»

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Хроника объявленного открытия станции «Горный институт» пополняется все новыми наблюдениями. «Фонтанка» узнала, на что смотреть и откуда взялся декабрь.



Открытие станции метро «Горный институт» в самых светлых — еще предвыборных — мечтах намечали на сентябрь. С наступлением осени привычно заговорили о том, что надо различать строительную готовность и готовность к работе после пусконаладки всех систем. Ожидание наблюдатели скрашивают новостями и фотографиями о благоустройстве территории, установке светильников, облицовке, поставке турникетов. В начале этой недели фотокорреспондент «Фонтанки» обратил внимание, что со спуска в подземный вестибюль на углу Косой линии и Большого проспекта Васильевского острова сняли название станции. Сама собой в голову пришла шутка про то, что проект все-таки сворачивают: «не шмогла».

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Буквы-то сняли ненадолго — по данным «Фонтанки», для обработки кронштейнов. Но это наименьшая проблема. На отраслевых форумах обсуждают причины задержки:



— Кто-то пишет, что пуск задерживается по причине электрики, кто-то — по причине отсутствия эвакуационных выходов. Так в чем же все-таки проблема?

— В том и в другом.



Читатель «Фонтанки» продемонстрировал свою переписку с комитетом по строительству в официальной группе ведомства. Спрашивал он именно об эвакуационном выходе и вентиляционной шахте — но не на «Горном институте», а на «Театральной». Эта станция расположится между «Спасской» и «Горным институтом» и первые годы после открытия участка будет работать на прогон — то есть без выхода на поверхность. «Фонтанка» подробно рассказывала, почему так получилось, а также — где именно появятся эти выходы: на месте Дома быта (Лермонтовский, 1/44), что проще сказать, чем сделать, и на месте автозаправки вблизи Театральной площади, напротив дома № 23 по Декабристов.

Сказать наверняка, когда это случится, не получится: первого выхода ждут в 2028–2030 годах по различным версиям, и прямо сейчас повода для оптимизма нет, деньгами эти планы не подтверждены.



Но несмотря на то, что станция будет закрыта для пассажиров, они все же будут проезжать мимо, а «Театральная» является полноценным объектом того участка Лахтинско-Правобережной линии, к которому принадлежит «Горный институт». Так что вопрос читателя был непраздный — без вентиляции и аварийного выхода на Театральной площади поезда здесь не поедут.



Комитет по строительству ответил ему, как есть: планируемый срок завершения работ по ним — декабрь 2024 года.



Это, конечно, заставляет как-то иначе смотреть на ранние и довольно настойчивые заявления о том, что «Горный институт» может открыться в сентябре. «Фонтанка» обратилась в комитет по строительству, чтобы уточнить, правильно ли поняла связку: до декабря никто никуда точно не поедет?



В комстрое подтвердили, что сейчас подрядчик «Метрострой Северной столицы» сооружает внутренние и внешние конструкции эвакуационного выхода на станции «Театральная».