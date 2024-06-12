Пересаживайся, но не сейчас. Станция метро «Путиловская» будет готова только через год

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Сроки строительства станции метро «Путиловская» на Красносельско-Калининской линии изменились. В смольнинских документах проявился 3-й квартал 2025 года, хотя ее по-прежнему ждут в 2024-м , но не целиком.

О сроках можно судить по проектам двух новых постановлений Смольного, опубликованных 12 июня. Оба касаются проектов, которые город реализует при помощи инфраструктурных бюджетных кредитов, их на чрезвычайно льготных условиях федеральный центр выделяет регионам. «Фонтанка» рассказывала, что по двум соглашениям таких проектов в Петербурге пять: Витебская и Шкиперская развязки ЗСД, закупка трамваев и два участка метро: оранжевая линия от «Спасской» до «Горного института» и коричневая от «Казаковской» до «Путиловской».

Время от времени параметры этих соглашений меняют: колеблется стоимость, выясняется (как сейчас), что на 81 трамвай кредита не хватит из-за подорожания, а хватит только на 76. Однако основные показатели хранят железно, всё же речь о бюджетных средствах, которые распределяют после «кастинга». Один из двух новых проектов меняет детализированный перечень мероприятий по этим проектам. В приложении указано, в частности, что строительство самой станции «Казаковская» обойдется примерно в 4 миллиарда рублей, почти всё это — средства инфраструктурного кредита, срок реализации — последний квартал 2024 года. «Путиловская» — это 6,6 миллиарда (2,2 миллиарда за счет кредита), но срок реализации — 3-й квартал 2025 года.

«Фонтанка» рассказывала и показывала, какими будут эти станции. Как и о том, что коричневый участок метро проседает по срокам. Дело в том, что этот первый отрезок новой линии подключается к красной: «Путиловская» станет пересадочной с «Кировским заводом». Изначально пересадку проектировали с врезкой в торец существующей платформы, потом перенесли ее в центр, а затем вернули в торцевую. Всё это заставило заново проходить Главгосэкспертизу, теряя месяцы и наращивая стоимость, а попытка искусственно ускорить работы привела к уголовному делу в отношении главных руководителей стройки от Смольного и «Метростроя Северной столицы».

Несмотря на это, городское правительство всегда настаивало и настаивает на обещании достроить «Казаковскую», «Путиловскую» и «Горный институт» (на оранжевой линии) в 2024 году. Даже когда 2025-й возник в речи вице-премьера Марата Хуснуллина, чиновники утверждали, что это разговор только об оплате работ, а не об их реальном завершении.

В новом проекте постановления говорится: «Необходимость корректировки проектных решений (в части комплекса сооружений пересадочного узла на действующую Кировско-Выборгскую линию), и, как следствие, прохождение повторной государственной экспертизы в 2023 году повлекли за собой увеличение потребности в средствах на строительство основного сооружения, перенос сроков реализации и изменение стоимостных характеристик».

Второй проект — это допсоглашение к договору с Министерством строительства и ЖКХ о проектах по кредитам. И там тоже станция метро «Путиловская» — единственный объект, уехавший на 2025 год, причем сразу на 3-й квартал. «Фонтанка» задала вопрос комитету по строительству (который с недавних пор курирует метростроение вместо комитета по развитию транспортной инфраструктуры), — как увязать эти проекты документов с обещаниями, причем совсем недавними, закончить строительство в 2024 году. Увязать, как выяснилось, можно таким образом: по словам пресс-службы, станции «Путиловская» и «Казаковская» достроить всё еще хотят до конца года, но на пересадку «Путиловская» заработает действительно только в середине 2025-го .

Сама по себе формула не новая: жители Коломны годами ждут «Театральную», но когда ее построят, еще несколько лет не смогут ей пользоваться — из нее просто не будет выхода, и поезда будут проезжать мимо платформ без остановки. Но в случае с Красносельско-Калининской линией конструкция экзотическая. Речь идет о ее первом участке, и до того как будет построено продолжение до «Каретной», главное назначение «Путиловской» — подвезти на красную линию пассажиров от «Казаковской», что на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. И привезти обратно. Если станция откроется, но без пересадки, то пассажирам придется доезжать на «Путиловскую» (или «Кировский завод»), подниматься, а потом снова нырять в метро или уже ехать по земле.

«Метрострой Северной столицы», что характерно, стоит на своем: «Заявленные ранее сроки окончания строительства станции "Путиловская" не меняются. В связи с особенностями приема объекта в эксплуатацию часть взаиморасчетов между компанией и заказчиком будет производится в 2025 году на основании заложенных лимитов финансирования».