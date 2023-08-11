Это что-то новое. В заявлениях о трех новых станциях петербургского метро прозвучал 2025 год



Новость в том, что объекты, о которых говорит Хуснуллин, строятся много лет, сроки их сдачи неоднократно и радикально переносились, а за время работ сменился даже генподрядчик — вместо обанкротившегося «Метростроя» участки взял «Метрострой Северной столицы» (МССС). Последняя и железобетонная дата — 2024 год, ее неоднократно называл губернатор, в том числе — на встрече с президентом. По сути, это единственная стройка, которую ведет МССС: зеленую линию еще толком не потянули к «Каменке», а все остальное — это реконструкция «Чернышевской» или приведение в порядок последних станций Невско-Василеостровской линии и Фрунзенского радиуса. Между тем, у Хуснуллина прозвучали 2024–2025 годы.



В «Метрострое Северной столицы», не комментируя конкретные слова вице-премьера, отметили, что компания «работает в рамках заключённых с правительством Санкт-Петербурга контрактов». «По текущим объектам Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линии срок окончания строительства в 2024 году остаётся неизменным. Использование инфраструктурных кредитов рассматривается в рамках реализации всей программы развития метрополитена в Петербурге до 2032 года, а не только указанных участков», — говорят там.



Если бы город и МССС уже заключили допсоглашение об очередном переносе сроков, широкая публика и не узнала бы об этом — так работает контракт с единственным поставщиком. Но собеседники «Фонтанки», близкие к процессу, подтверждают: этого допсоглашения нет, а во всех производственных планах действительно все еще значится 2024-й. Ни один из них не поручится своей карьерой, что эти сроки будут выдержаны, но пока официально никто ничего не объявлял. Одна из причин, как они признаются, — электоральная насыщенность 2024 года, в который пройдут выборы и губернатора, и президента. Насколько можно судить, именно уложиться по ранее данным обещаниям — это главный приоритет Смольного: о том, что отставание необходимо компенсировать под личную ответственность гендиректора МССС, писал губернатору комитет по развитию транспортной инфраструктуры, а бюджетные деньги по максимуму перераспределяют на уже строящиеся станции.



В логике собирания позитива для избирателей важно правильно выбрать время для неприятных новостей, если сроки все же пойдут под откос. Президентские выборы запланированы на март, губернаторские — на осень. Можно вспомнить, что Беглову, в общем, не привыкать к неурядицам с метро посреди кампании: в 2019 году одним из главных достижений к выборам должно было стать открытие трех станций и одного депо Фрунзенского радиуса. В итоге в назначенный день ленточку решили не перерезать, поставив соображения безопасности выше электоральных, и станции открыли со второго раза уже после голосования.



Откуда все же взялся 2025 год — сложно сказать наверняка, но можно предположить. Речь, судя по всему, именно о выдаче 8-миллиардного инфраструктурного кредита под стройку, за которую расплачиваться придется и после ввода станции. Говорят-то о нем давно, больше года, но деньги никуда пока не дошли. По данным «Фонтанки», соглашение могли под камеры подписать на ПМЭФ, но этого не случилось. Комитет финансов на запрос «Фонтанки» подтвердил, что в 2023 году кредит предоставляли именно на Витебскую и Шкиперскую развязки ЗСД и трамваи, то есть только по первой заявке города. Что касается метро, то этот кредит никто не похоронил: по данным комитета, планы не изменились и он — внимание — «планируется к выдаче в 2024 и 2025 годах».



Заходим в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга и видим следующее: на оранжевую линию метро есть отдельная строчка в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», в ней на 2024 год заложено 1 млрд 746 млн 318 тыс. рублей — это до рубля повторяет сумму ИБК на этот участок. А вот на коричневую линию деньги по аналогичной строчке заложены и на 2024, и на 2025 годы: 4,5 млрд и 1 млрд 764 млн 949 тысяч — это в сумме ровно дает выделенный на объект инфраструктурный кредит.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»