Давайте достроим, что обещали. В Петербурге перераспределяют средства на новые станции метро

Распределение бюджетных средств на строительство новых станций метро в Петербурге решено несколько изменить. В приоритете – те два участка, что обещали сдать в 2024 году, оплачивать можно и позже.



Планы КРТИ содержатся в опубликованном 9 марта проекте, который меняет пообъектное распределение средств адресной инвестиционной программы. В частности, там говорится об участке Красносельско-Калининской линии «Казаковская» – «Путиловская». В действующей АИП 2023-2025 на ближайшие три года заложено 13,7 млрд, 17,9 млрд и 2,3 млрд. При этом ввести в эксплуатацию участок должны в 4 квартале 2024 года. «Оплата выполненных работ по монтажу и пуско-наладке оборудования, а также благоустройства территорий строительных площадок после демонтажа временных зданий и сооружений запланирована в 1 квартале 2025 года после предоставления подрядчиком полного комплекта исполнительной документации, – пишут в проекте. – Исходя из вышесказанного уменьшение объемов расходов в 2024 году не повлияет на сроки ввода объекта». В итоге предлагается распределить средства по годам так: 13,7 млрд в 2023 году, 17,2 млрд – в 2024 году и 3,1 млрд – в 2025-м.

