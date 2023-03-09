Давайте достроим, что обещали. В Петербурге перераспределяют средства на новые станции метро

Распределение бюджетных средств на строительство новых станций метро в Петербурге решено несколько изменить. В приоритете – те два участка, что обещали сдать в 2024 году, оплачивать можно и позже.
Планы КРТИ содержатся в опубликованном 9 марта проекте, который меняет пообъектное распределение средств адресной инвестиционной программы. В частности, там говорится об участке Красносельско-Калининской линии «Казаковская» – «Путиловская». В действующей АИП 2023-2025 на ближайшие три года заложено 13,7 млрд, 17,9 млрд и 2,3 млрд. При этом ввести в эксплуатацию участок должны в 4 квартале 2024 года. «Оплата выполненных работ по монтажу и пуско-наладке оборудования, а также благоустройства территорий строительных площадок после демонтажа временных зданий и сооружений запланирована в 1 квартале 2025 года после предоставления подрядчиком полного комплекта исполнительной документации, – пишут в проекте. – Исходя из вышесказанного уменьшение объемов расходов в 2024 году не повлияет на сроки ввода объекта». В итоге предлагается распределить средства по годам так: 13,7 млрд в 2023 году, 17,2 млрд – в 2024 году и 3,1 млрд – в 2025-м.
Второй строящийся участок – Лахтинско-Правобережная линия от «Спасской» до «Горного института». Там также оставляют в силе план ввести его в 2024 году, несколько увеличивая расходы на следующий год; в результате получается 7,1 млрд и 7,3 млрд в 2023 и 2024 годах соответственно.
Третий участок – Невско-Василеостровская линия от «Беговой» до «Планерной», его собирались начинать строить уже этой весной. На 2023 год в проекте оставляют финансирование в размере 2,1 млрд, в 2024-м незначительно сокращают – до 1,4 млрд, на 2025-й – также снижают до 5,9 млрд. Эти вещи взаимосвязаны: как говорится в документе, финансирование срезают именно для «увеличения объемов расходов по объектам строительства, ввод которых, запланирован в 2024 и 2025 годах»: речь как раз о строящихся станциях коричневой и оранжевой линий, а также о двух вентшахтах.
Помимо подземной части, в проекте КРТИ есть и перераспределение средств между объектами дорожного строительства: развязками ЗСД, Московско-Дунайской развязкой, Русановской улицей, Ропшинским шоссе, Шуваловским проспектом, подземным переходом у Биржевого моста, дорожной сетью в Кронштадте и др. Частично документ повторяет предыдущий проект и подтверждает, что в качестве «донора» для увеличения финансирования выступает бюджетная строчка «Большой Смоленский мост».