2024-й все ближе. Посмотрите, как достраивают станции метро в Петербурге

«Фонтанка» посмотрела, что из себя представляет стройка метро в Петербурге, которая на первый взгляд как будто не видна. После того как Смольный заявил о необходимости ускорить строительство метро, чтобы открыть обещанное в 2024 году, «Фонтанка» спустилась под землю — оценить положение вещей.



«Горный институт»



Станция «Горный институт» на Большом проспекте Васильевского острова строится лет семь. Вернее, не одна она, а весь участок от «Спасской» до «Горного института», включая промежуточную «Театральную». О «Театральной» промолчим: она хоть сейчас может быть облицована и благоустроена, но выйти из нее невозможно, и так будет еще долго. Поезда первое время будут там прокатываться без остановки. Город пока даже не определился с местом второго вестибюля для нее, обратился к гражданам за советом.



А вот «Горный институт» должен быть открыт полноценно в 2024 году, это пообещали не только горожанам, но и президенту. «Глубина стройки» — порядка 70 метров. Сейчас, по данным «Метростроя Северной столицы», в боковых станционных тоннелях уже оборудовано жесткое основание, на которое уложат путевой бетон. Это, собственно, те участки тоннелей, которые видят пассажиры и на которые приходят поезда. В центральном зале станции сооружают будущую платформу, вернее внутренние конструкции: армирование выполнили на 60%, бетонирование — на 45%. Здесь будет два уровня: в нижнем — служебные помещения, верхний — это зал для пассажиров.



Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»





Есть еще небольшой участок незавершенной проходки: «Горный институт» на некоторое время будет конечной станцией, так что здесь оборудована группа камер съездов — специальный узел из тоннелей и путей, куда составы могут отойти, отстояться и откуда могут отправиться обратно. Его от самой станции пока еще отделяют несколько десятков метров невыработанного грунта. Чтобы начать эту работу, надо перераспределить нагрузку внутри подземелья, то есть забутовать (считай, засыпать) часть открытых тоннелей.



Наклонный ход уже выводит на свет, его готовят к установке 4 эскалаторов. Выход будет на Косую линию. На месте стройплощадки на углу Большого проспекта В.О. и 26-й линии останется вентиляционная шахта.



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Ввод этого участка оранжевой линии переносили несколько раз — с неправдоподобного 2019 года до 2024-го. Смольный видит отставание по работам в этом году. Но адресную программу — а именно она показывает объем финансирования работ — судя по проекту осенней корректировки бюджета, менять не собираются: как закладывали 6,5 млрд на 2022 год, так пока и закладывают. Проект программы на следующую трехлетку «Фонтанке» тоже известен. К началу следующего года неосвоенными должны остаться 11,4 млрд рублей из общей сметной стоимости в 35,6 млрд. В 2023-м предполагается выполнить работ на 7,8 млрд, а в 2024-м — закончить все с 3,6 млрд.



Дальше в планах продолжение оранжевой линии, но хоть в какой-то понятной перспективе — только участок «Горный институт» — «Гавань» — «Морской фасад». Для «Гавани» только что утвердили проект планировки, а целиком две новые станции должны ввести в 2030-м. Впереди — проектирование. Дальше нарисована изящная дуга через пересадку со станцией «Зенит» (еще недавно — «Новокрестовская) » в сторону «Юнтолово», но это — в трудно представимом 2036-м.



На обратном «конце» оранжевой линии вроде бы наконец начнется строительство «Кудрово», этой станции ждут несколько десятилетий, и в 2029-м есть шанс дождаться. Общая стоимость оцениваетcя в 31,7 млрд рублей (без депо), и первые 700 млн «загружены» в проект адресной программы на 2023-й.



«Юго-Западная»



«Юго-Западную» (она же «Казаковская» по документам) «Фонтанка» показывала в начале года. Ее глубина — 60 метров, это станция пилонного типа. Она тоже по факту первое время будет конечной — или начальной, как посмотреть. Речь идет о первом участке коричневой линии: на одном конце «Юго-Западная», на другом — «Путиловская», которая будет пересадочной с существующим «Кировским заводом».



Здесь, как и на «Горном институте», идет возведение внутренних конструкций в центральном зале и на двух боковых тоннелях. Работы по обустройству наклонного хода, в том числе монтаж железобетонных конструкций и плит перекрытий, завершены. Вестибюль будет расположен на пересечении пр. Маршала Жукова и ул. Маршала Казакова, его начнут строить до конца года.







Со сроками здесь, в теории, все аналогично оранжевой линии: «Юго-Западную» также должны ввести в 2024 году, и здесь КРТИ также ждет ускорения. Оно на самом деле произошло — по крайней мере в плане финансов. Если изначально в 2022 году на коричневый участок должны были потратить 13,7 млрд рублей, то в осеннем варианте бюджета значится уже на 6 млрд больше: средства перекинули с уже готовых участков зеленой и фиолетовой линий, а также с запланированного зеленого. Базовый проект бюджета 2023–2025 годов, впрочем, вызывает некоторые вопросы: средства на «Юго-Западную» в нем заложены на все три года, хотя станцию ждут в 2024-м.



Если конкретно, то общая сметная стоимость строительства оценивается примерно в 60,7 млрд рублей. Смольнинская арифметика подсказывает, что к Новому году не освоенной останется почти половина — 27,1 млрд. 2023-й должен стать ударным (15,9 млрд), 2024-й — разгрузочным (9,3 млрд), неожиданный 2025-й — остаточным (1,9 млрд). Проект осенней корректировки еще будут принимать в трех чтениях, так что эта конструкция еще может измениться.



Так как это первый участок новой линии, ему и расти предстоит в обоих направлениях. О непростой судьбе проекта от «Юго-Западной» до станции «Сосновая Поляна» «Фонтанка» рассказывала. Сейчас в обновленном плане Смольного этот участок с 4 станциями отнесен на 2030 год, депо будет пораньше. Всего на этот длинный перегон с промежуточными станциями заложено 93 млрд рублей, но проект АИП показывает лишь 8 млрд в ближайшие три года.



В обратную сторону линия пойдет по диагонали на северо-восток через весь город, начиная от «Путиловской». Если верить картинкам Смольного, то до «Каретной» она дотянется в 2029-м. Общая стоимость этого участка оценивается более чем в 125 млрд рублей, и судя по проекту АИП, деньги начнут тратить уже в 2023-м, всего на 2023–2025 годы заложено порядка 15 млрд. Следующий шаг до «Суворовской-1» — в 2030-м, до «Пискаревки» — в 2033-м, и до «Ручьев» с депо — в 2034-м. Нагляднее — на карте ниже.



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