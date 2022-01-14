Коричневую линию метро ведут в тупик. Чтобы потом оттолкнуться в сторону «Сосновой Поляны»

«Фонтанка.ру»

Там ждет тупик в районе 841-й шахты, на этом основная проходка по действующему контракту будет закончена.

Фото: ЛМГТ Поделиться Поделиться







Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сами перегоны закончили в начале января: щит дополз до конечной стенки и пробил ее. Его скорость — если это не начало проходки и не кривые участки — порядка 10 метров в сутки.

МССС

«Путиловская» — это пересадочная с «Кировского завода». «Казаковская» (она же «Юго-Западная») — это новая станция, пилонного типа, как аналогия — «Бухарестская». До нее под землю более 60 метров.

«Фонтанка.ру»

То есть существует огромный, под 10 метров в диаметре, станционный тоннель — собственно, где люди будут ходить по «Казаковской». А по бокам от него — два тоннеля, куда прибывают и откуда отъезжают поезда. От платформы к составам — по нескольким проходам. Тоннели для поездов сооружают с помощью щитов, большой станционный — вручную. Отдых от тяжелого труда обещает некий Гоша.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







А так «Казаковская» должна выглядеть в будущем, если верить рендерам Метрогипротранса, который в свое время получил контракт на проектирование.

Фото: МГТ Фото: МГТ Фото: МГТ Фото: МГТ Фото: МГТ Поделиться Поделиться







Сейчас на «Казаковской» собирают щит, чтобы двигаться дальше за станцию, в сторону будущей «Брестской». До самой нее пока не дойдут — задача выполнить действующий контракт на участок «Путиловская» — «Казаковская», по которому надо также дойти до тупиков за станциями. Щит двинется в феврале, закончить хотят в текущем году. Общая стоимость контракта после всех корректировок составляет 58 млрд рублей, не освоены еще 36,5 млрд.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Казаковская» и «Путиловская» должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году. Участок от «Брестской» и дальше до «Сосновой Поляны» сейчас на стадии проектирования. Занимается этим опять же московский «Метрогипротранс», «Фонтанка» рассказывала о драматичной борьбе за контракт.



Впрочем, это все не скоро: в «гороскопе» петербургского метростроения продолжение коричневой линии на юго-запад состоится через 10 лет. Раньше она пойдет на северо-восток за «Путиловскую» в сторону «Каретной».



Фото: «Ленметрогипротранс» Поделиться Поделиться







На данный момент действующие контракты, которые начинал исполнять обанкротившийся «Метрострой», заканчивает совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы» в статусе единственного поставщика. С ним у Смольного заключен контракт на 600 млрд и на 37 объектов. Кроме коричневых станций на 2024 год также запланирован ввод «Горного института». До 2032 года на север хотят дотянуть зеленую и фиолетовую линии, которые в 2028 году встретятся на «Шуваловском проспекте» — «Планерной». Затем оранжевая линия дойдет до «Кудрово», а коричневая — до «Суворовской-1» (кроме того, она будет расти и на юго-запад — до «Сосновой Поляны»). Лахтинско-Правобережная линия доберется до «Морского фасада». Дальнейшие планы до 2045 года — здесь.

