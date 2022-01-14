FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
74.57р85.46р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Коричневую линию метро ведут в тупик. Чтобы потом оттолкнуться в сторону «Сосновой Поляны»

После того как между первыми станциями Красносельско-Калининской линии — «Путиловская» и «Казаковская» — проложили перегонные тоннели, осталось пройти еще 850 метров на запад в сторону «Брестской».

9
Печать

«Фонтанка.ру»

Там ждет тупик в районе 841-й шахты, на этом основная проходка по действующему контракту будет закончена.

Фото: ЛМГТ
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться

Сами перегоны закончили в начале января: щит дополз до конечной стенки и пробил ее. Его скорость — если это не начало проходки и не кривые участки — порядка 10 метров в сутки.

МССС

«Путиловская» — это пересадочная с «Кировского завода». «Казаковская» (она же «Юго-Западная») — это новая станция, пилонного типа, как аналогия — «Бухарестская». До нее под землю более 60 метров.

«Фонтанка.ру»

То есть существует огромный, под 10 метров в диаметре, станционный тоннель — собственно, где люди будут ходить по «Казаковской». А по бокам от него — два тоннеля, куда прибывают и откуда отъезжают поезда. От платформы к составам — по нескольким проходам. Тоннели для поездов сооружают с помощью щитов, большой станционный — вручную. Отдых от тяжелого труда обещает некий Гоша.

ПоделитьсяПоделиться

А так «Казаковская» должна выглядеть в будущем, если верить рендерам Метрогипротранса, который в свое время получил контракт на проектирование.

ПоделитьсяПоделиться

Сейчас на «Казаковской» собирают щит, чтобы двигаться дальше за станцию, в сторону будущей «Брестской». До самой нее пока не дойдут — задача выполнить действующий контракт на участок «Путиловская» — «Казаковская», по которому надо также дойти до тупиков за станциями. Щит двинется в феврале, закончить хотят в текущем году. Общая стоимость контракта после всех корректировок составляет 58 млрд рублей, не освоены еще 36,5 млрд.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

ПоделитьсяПоделиться

«Казаковская» и «Путиловская» должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году. Участок от «Брестской» и дальше до «Сосновой Поляны» сейчас на стадии проектирования. Занимается этим опять же московский «Метрогипротранс», «Фонтанка» рассказывала о драматичной борьбе за контракт.


Впрочем, это все не скоро: в «гороскопе» петербургского метростроения продолжение коричневой линии на юго-запад состоится через 10 лет. Раньше она пойдет на северо-восток за «Путиловскую» в сторону «Каретной».

Фото: «Ленметрогипротранс»
ПоделитьсяПоделиться

На данный момент действующие контракты, которые начинал исполнять обанкротившийся «Метрострой», заканчивает совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы» в статусе единственного поставщика. С ним у Смольного заключен контракт на 600 млрд и на 37 объектов. Кроме коричневых станций на 2024 год также запланирован ввод «Горного института». До 2032 года на север хотят дотянуть зеленую и фиолетовую линии, которые в 2028 году встретятся на «Шуваловском проспекте» — «Планерной». Затем оранжевая линия дойдет до «Кудрово», а коричневая — до «Суворовской-1» (кроме того, она будет расти и на юго-запад — до «Сосновой Поляны»). Лахтинско-Правобережная линия доберется до «Морского фасада». Дальнейшие планы до 2045 года — здесь.

Фото: ЛМГТ
Фото: «Ленметрогипротранс»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Алик-1
Даже по коротким роликам и фото создаётся впечатление неспешного строительства с заметным ручным трудом. Технологии проходки особо не изменились.
veteran78
"Ох уж эти фказки , ох уж эти фказочники..."
VKuser1127968
Все-таки цвет ветки лучше поменять. Коричневая уж очень ужасна. Все эти "задержки" от цвета ветки, однозначно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний