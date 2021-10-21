Программа-минимум. Посмотрите, когда откроют вашу станцию метро

В документе, который разработан Ленметрогипротрансом по заказу КРТИ, обозначены следующие даты ввода новых станций.
Невско-Василеостровская (зеленая) линия:
— «Туристская», «Планерная» — 2026 г.
— Второй вестибюль «Василеостровской» — 2029 г.
Лахтинско-Правобережная (оранжевая) линия:
— «Горный институт» — 2024 г.
— «Театральная» — 2025 г.
— «Кудрово» — 2029 г.
— «Гавань», «Морской фасад» — 2030 г.
— «Новокрестовская-2», «Лахта», «Конная Лахта», «Юнтолово» — 2036 г.
Красносельско-Калининская (коричневая линия):
— «Путиловская», «Казаковская» — 2024 г.
— «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» — 2029 г.
— «Лиговский проспект — 2», «Знаменская», «Суворовская-1» — 2030 г.
— «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна» — 2032 г.
— «Смольный», «Полюстровский проспект — 1», «Бестужевская», «Пискаревка» — 2033 г.
— «Ручьи» — 2034 г.
Фрунзенско-Приморская (фиолетовая) линия:
— «Шуваловский проспект» — 2028 г.
— «Магистраль № 31», «Каменка», «Коломяжская» — 2035 г.
Кировско-Выборгская (красная) линия:
— Второй вестибюль «Балтийской» — 2028 г.
— «Александрино», «Проспект Маршала Жукова» — 2040 г.
Кольцевая линия:
— «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект — 2» — 2037 г.
— «Большеохтинская-2», «Ладожская-2», «Дальневосточный проспект» — 2039 г.
— «Елизаровская-2», «Фарфоровская», «Международная-2», «Витебский проспект», «Парк Победы — 2», «Броневая-2», «Нарвская-2» — 2043 г.
— «Двинская-2», «Большой проспект — 2», «Василеостровская-2», «Спортивная-2» — 2044 г.
— «Петроградская-2», «Кантемировская» — 2045 г.
Разработчик документа и власти позиционируют этот документ как программу-минимум, сроки могут корректироваться с учетом новых технологий и приоритетов. Подробнее о планах метростроения в Петербурге читайте в материале «Фонтанки».