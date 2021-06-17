Коричневая пошла. Суд развязал проектирование новой линии метро в Петербурге

Решение кассационной инстанции опубликовано на сайте арбитража. Напомним, речь идет о контракте на проектирование участка коричневой линии метро: за уже строящейся «Юго-Западной» должны появиться «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». Конкурс почти на миллиард Смольный объявил еще в 2019 году, выиграл его петербургский «крупняк» — «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) , который практически на четверть скинул стартовую цену — до 743 млн рублей. Московский «Метрогипротранс», который, к слову, входит в число собственников ЛМГТ, не пробился во второй раунд, его заявку отклонили из-за претензий к банковской гарантии. Тогда московская компания написала жалобу, где оспаривала доводы комиссии, а также предлагала приглядеться к заявке конкурента : из-за внутрикорпоративного конфликта совет директоров ЛМГТ ограничил полномочия гендиректора Владимира Маслака, который мог принимать решения только об участии в сравнительно небольших конкурсах — 225 млн рублей. А значит, к заявке нужно было приложить протокол совета директоров — его не было . Антимонопольщики поставили конкурс на паузу и кивнули: в результате обе заявки были отправлены в корзину. Конфликт между двумя не чужими друг другу компаниями развивался , и на этом фоне Смольный продолжил искать подрядчика — продлил срок подачи заявок. В этот раз «Метрогипротранс» оказался в одиночестве и получил контракт по стартовой цене . ЛМГТ поперхнулся, виртуально произнес «вот это поворот» и пошел в суд. А параллельно с переменным успехом накладывал обеспечительные меры на исполнение контракта «Метрогипротранса» — проще говоря, через суд запр ещал ему проектировать .



Первая инстанция высказалась определенно: ЛМГТ же не подавался во второй раз, а значит, лицо не заинтересованное — что ж теперь, каждую постороннюю жалобу удовлетворять? «Ленметрогипротранс» настаивал, что если бы его изначально не снесли с конкурса, он давно бы уже сидел у кульмана. И оспаривал он именно эту часть процедуры.



Кассация не стала отходить от уже испытанной аргументации. «Общество, не принимавшее участия в конкурсе после опубликования 08.10.2019 извещения о продлении срока подачи заявок... и не заявившее в установленный срок о своем участии в его проведении, не является заинтересованным лицом. Истец не воспользовался своим правом после продления срока подачи заявок, устранить выявленные нарушения и повторно направить заявку на участие в закупке». В общем — отказать.



Владимир Маслак рассказал «Фонтанке», что ЛМГТ обратится в Верховный суд на следующий неделе. «Без особых иллюзий, вопрос просто знаковый, — признался он. — Пусть принимают решение».



Срок исполнения работ — до осени 2023 года, но контракт заключали в ноябре 2019-го, после чего полтора года бегали по судам. Несмотря на это, президент «Метрогипротранса» Валерий Абрамсон подчеркивает, что компания в графике, потому что карандаш из рук у нее никто вырвать не может. «После проведённой оценки рисков юристами руководством было принято решение о продолжении работ за счёт имеющихся собственных средств организации, — говорит он. — Продление контракта не предполагается. Мы даже при появлении желания у заказчика могли бы все завершить в следующем году (примерно на год раньше)».



«Фонтанка» рассказывала о том, что два лидера рынка стали регулярно сталкиваться на конкурсах, когда основательно зашли на территорию друг друга. «Метрогипротранс» все больше расправляет плечи в Петербурге и даже в партнерстве с китайской госкорпорацией прощупывал почву на предмет санации «Метростроя». «Ленметрогипротранс» работает над предпроектами в городе, но Маслак не скрывает, что основная кормовая база — в Москве. «Мы на 90 с лишним процентов на Москву работаем, и заказчики к нам лояльнее, и рынок нас прекрасно знает, и строители уважают. Ну у нас про строителей не скажу, наш «Метрострой» всегда к нам позитивно относился, а что касается заказчика и метрополитена — странная ситуация; они считают, что Москва им поможет больше». Ранее руководство компании рассказывало, что еще в 2019 году сдало проект на три станции: «Богатырская», «Каменка» и «Шуваловский проспект». Однако он до сих пор не утвержден и не запущен в работу, ЛМГТ пытается в арбитраже взыскать с КРТИ порядка 80 млн рублей за непринятые работы. Интересно, что, теряя профильные контракты, «Ленметрогипротранс» выиграл конкурс на подготовку программы строительства и реконструкции петербургского метрополитена до 2045 года за 15 млн рублей.



Если говорить о контракте на коричневую линию метро, то это самый крупный проектный заказ в городе за последние годы (эксперты даже высказывали сомнения с учетом объема — можно ли сохранить актуальность документации по первому этапу до того момента, когда закончится последний). Оно и неудивительно, метростроение — это наиболее депрессивная инфраструктурная отрасль в Петербурге последних лет. Смольный вместе с ВТБ создал нового потенциального генподрядчика — «Метрострой Северной столицы», рассчитывает привлечь инфраструктурные кредиты на строительство, но факт остается фактом — готовых проектов, кроме названных выше, нет. Сроки уже строящихся участков сдвинуты, переписаны даты и в схеме развития метрополитена. 4 станции новой коричневой линии, за которые и бились в суде проектировщики, отнесены на 2028–2030 годы.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»