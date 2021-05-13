А мы пойдем на север. Смольный назвал четыре станции метро, которые разгоняет федеральными деньгами

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О том, что Петербург обратился за федеральным софинансированием строительства метро, 12 мая рассказал вице-губернатор Максим Соколов: именно ему отчитывавшийся перед депутатами губернатор Александр Беглов поручил поведать про отраслевую «раскоряку». Чиновник напомнил, что в 2024 году планируется ввести 9 км путей и три новых станции метро, общая стоимость составляет 60 млрд рублей. «Это трезвая оценка наших возможностей, — продолжил Соколов, — но мы также направили заявку в федеральное правительство. В случае поддержки темпы метростроения будут существенно ускорены и можно построить еще 4 станции в эти сроки».





Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора, предложения по доп. потребности финансирования город направил в первом квартале 2021 года, это сделано во исполнение поручения вице-премьера Марата Хуснуллина. Точную сумму, на которую претендует Петербург, в Смольном не назвали.



Напомним, сейчас в городе строятся два участка и четыре станции метро: коричневую линию ни шатко ни валко начинают перегоном «Юго-Западная» — «Путиловская» (пересадочная с «Кировским заводом»), а оранжевую продлевают от существующей «Спасской» через «Театральную» (пока на прогон, без выхода на поверхность) до «Горного института». Многолетняя эпопея с секвестром финансирования и полуобморочным состоянием главного подрядчика «Метростроя» привела к тому, что сроки сдачи объектов регулярно двигались вправо, а несколько месяцев назад окончательно (хочется надеяться) угнездились в 2024 году. Именно эти отрезки вице-губернатор Соколов имел в виду, когда обозначал, какую стройку город собирается потянуть собственными силами, без федералов.



Чашу стадии принятия Смольный испил до дна и переписал саму схему развития петербургского метро. Если не заглядывать в мифические 30-е годы, то ближайшая перспектива выглядит так: помимо того, что правда уже строится, в 2025 году на зеленой линии должны появиться «Богатырская» (она же «Туристская») и «Каменка» (она же «Планерная» и когда-то «Зоопарк»). 2026 и 2027-й будут целиком коричневыми: на шестой линии вырастет перегон от «Путиловской» до «Каретной» (пересадочная с «Обводным каналом») с промежуточными станциями «Броневая», «Заставская» (пересадочная с «Московскими воротами») и «Боровая». В 2028–2030 годах — фиолетовая линия дотягивается до «Шуваловского проспекта» и тем самым встречается с зеленой на «Каменке»; оранжевая через «Гавань» приходит на «Морской фасад»; коричневая растет на юго-запад через «Брестскую», «Улицу Доблести» и «Петергофское шоссе» до «Сосновой Поляны»; ну и многострадальная областная станция «Кудрово» тоже может обрести себя в текущем десятилетии. За 2030 годом, в целом, освоение Марса — с Кольцевой линией метро, диаметром от «Двинской» до «Янино», «щупальцами» в Осиновую Рощу, Ручьи, Пулково, Бугры и т.д.



«Фонтанка» поинтересовалась в Смольном, какие конкретно станции может приблизить федеральное софинансирование. Выяснилось, что речь идет о зеленых станциях «Богатырская» и «Каменка», фиолетовой станции «Шуваловский проспект» и оранжевой станции «Кудрово». Это кстати позволяет прикинуть размер денежных притязаний Петербурга: перегоны от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» и от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» — примерно по 2,5 км. Зеленый тоннель до «Каменки» — порядка 4,5 км. 10 км тоннеля, если отталкиваться от озвученных нормативов в 7–7,5 млрд за км, обойдутся примерно в 70 млрд рублей.



В финансовом плане «не только лишь все, а мало кто» может посмотреть дальше 2023 года — именно на этот срок принят бюджет: 10 млрд, 15 млрд и 17,8 млрд по каждому из трех лет. Поэтому и адресная программа метро 2021–2023 включает в себя только строящиеся уже участки Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий, электродепо «Красносельское», а также робкие подходы к участку до «Каменки» (по 200 млн в 2022 и 2023-м) и до «Шуваловского проспекта» (по 150 млн). Все остальное — только если появятся лишние деньги или «гранты со стороны федерального правительства», как выразился Соколов.



Смольный в последнее время, что называется, зачастил в Москву за деньгами. К примеру, средства Фонда национального благосостояния по замысловатой схеме могут пойти на приобретение вагонов для петербургского метро — подробнее о том, что, как и за сколько город собирается закупать, читайте в материале «Фонтанки». В теории, по федеральной программе, госбюджет может вложиться и в наш наземный электротранспорт и тем опять же ускорить его обновление. Москва вкладывается в дорожную отрасль Петербурга — в частности, в Широтную магистраль.



Губернатор уже анонсировал привлечение инфраструктурных кредитов от федерального центра, в том числе на строительство метро, так что участие главного бюджета страны не кажется совсем уж фантазией. Гадать, дадут или не дадут, бессмысленно, но можно подчеркнуть, что проблема не только в деньгах. Когда бывший губернатор Георгий Полтавченко предлагал закладывать в бюджет по 30 млрд рублей в год на стройку метро, наблюдатели задавались вопросами: как эти деньги переварит «Метрострой» и по каким проектам он будет работать. На волне «футбольных» успехов Смольный думал сохранить инерцию и проектировать перегоны «в розницу» — по 500 метров, чтобы пускать их в работу оперативно, но попытка эта провалилась.



Традиционно подземку в Петербурге проектировал «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ), однако в последние годы контракты у него стал перехватывать московский «Метрогипротранс» (которому ЛМГТ частично и принадлежит). Это привело к ряду конфликтов, в том числе на коричневой линии, где компании спорят, кто должен рисовать участок до «Сосновой Поляны». ЛМГТ подумал и сам пошел работать в Москву, но в Петербурге у него были и остаются контракты. Часть их — это создание предпроектной документации: они касаются кольцевой, фиолетовой и оранжевой линий, это скорее для того, чтобы заказчик понимал — во сколько ему обойдется стройка.



Но есть и более важное. Например, до сих пор в исполнении числится контракт, заключенный в 2018 году на «корректировку» проекта для зеленого участка. Как рассказал «Фонтанке» гендиректор ЛМГТ Владимир Маслак, еще в 2019 году предприятие сдало заказчику проект на три станции: если переводить рабочие названия, то это как раз «Богатырская», «Каменка» и «Шуваловский проспект». Однако он до сих пор не утвержден, не запущен в работу, проекта планировки по нему нет: по зеленой линии, в частности, встал вопрос, продолжать ли строить двухпутные тоннели (как поступали с участком от «Приморской» до «Беговой»). Судя по базе арбитража, сейчас ЛМГТ пытается в арбитраже взыскать с КРТИ порядка 80 млн рублей за непринятые работы.



«Метрогипротранс» тоже занимается в Петербурге предпроектами, работает на коричневой линии. И корректирует проект фиолетового участка до «Шуваловского проспекта» (контракт числится в стадии исполнения, продлен до сентября).



Что касается «Кудрово», то это один из главных отраслевых долгостроев. Ее хотели построить еще в советское время, в 1984 году за «Улицей Дыбенко» появилась шахта № 534-бис. «Метрострой» успел пройти около 800 метров одного из перегонных тоннелей, после чего проект был заморожен. Власти обещали начать строительство в 2013 году, затем открыть ее в 2025 году. В январе Ленобласть, на территории которой и появится станция, заявила, что обратится за федеральными деньгами на продление оранжевой линии не только до «Кудрово», но и дальше — до Новосаратовки.



«Если бы мы работали, как в Москве, мы бы за год сделали проект и рабочую документацию, — говорит Маслак. — Но мы не работаем, как в Москве. В течение полугода могли бы дать предварительные материалы для освоения площадок; пока осваиваются площадки — выдается проектная и рабочая документация на первоочередные работы, поэтапно. В Москве кусками она проходит госэкпертизу и кусками там работают. Но сроки строительства станции не менее 4 лет все равно, даже неглубокого заложения. Хотя на «Беговой» и «Новокрестовской» мы сэкономили минимум полтора года за счет использования двухпутного тоннеля».



«На проект 4 станций с перегонами нужен год. Два года на стройку. Теоретически — можно», — ответил на вопрос о реальности озвученных Соколовым сроков президент «Метрогипротранса» Валерий Абрамсон.



За скобки выносим ситуацию с действующим подрядчиком — «Метростроем». Компания находится в процедуре наблюдения и только недавно обзавелась советом директоров и руководителем, ее технику арестовывают приставы, реестровая задолженность близится к 6 млрд рублей, возникают проблемы с выплатой налогов. Из предприятия и его подразделений один за другим уходят топ-менеджеры, на днях ушел замдиректора Игорь Воскобойник. 15 июня суд может ввести конкурсное управление. Город уже не скрывает, что поставил крест на компании, Смольный создал совместное с ВТБ предприятие «Метрострой Северной столицы», которое должно получить статус единого поставщика (однако все еще не получило). В данный момент согласуются переходные списки, по которым сотрудники должны мигрировать из старого «Метростроя» в новый.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

