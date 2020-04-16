автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Из 100-миллиардной адресной инвестиционной программы на 2020 год Смольный готовится вынуть более четверти. Деньги нужны на борьбу с эпидемией, и комитетам предложили самим определить — с каких строек они готовы снять средства. Заявки направлены в экономический блок, и принимать окончательное решение будет он. «Фонтанка» узнала, какие объекты станут донорами.



Адресная инвестиционная программа (АИП) на 2020 год составляет более 100 млрд рублей; отваге чиновников можно было только позавидовать — это на 40 млрд больше того, что комитетам удалось освоить годом ранее. Но оно и понятно: при новом губернаторе была объявлена новая экономическая эра, городу посулили триллион рублей доходов и, соответственно, рост так называемых расходов развития. К ним относится и АИП, с исполнением которой год за годом случаются неувязки.



О том, что придется все перетасовывать, «Фонтанка» рассказывала ранее. После начала пандемии COVID-19 Смольный вернулся к идее весенней корректировки бюджета и только в первом приближении оценил выпадающие доходы в 60 млрд. Уже на следующей неделе может появиться проект изменений в бюджете, в том числе в адресной программе.



Комитет имущественных отношений готов сократить свои адресные расходы на 10,5 млрд рублей, то есть примерно на треть (на 2020 год АИП комитета составляет 28 млрд рублей). «Под нож», по информации «Фонтанки», пойдут объекты, не связанные с образованием и здравоохранением. В частности, город отказался от трат на две развязки ЗСД - на пересечении с Шуваловским проспектом и со Шкиперским протоком. В АИП-2020 на развязки заложено 2,57 млрд рублей. Также избыточными в нынешних условиях чиновники сочли расходы на уставную деятельность и инженерное обеспечение территории «ИТМО-Хайпарк» (1,15 млрд в АИП на 2020 год)



Также частично сокращены выкуп социальных объектов, в основном библиотек и МФЦ, и расходы на приобретение социальных квартир. В комитете комментировать подробности не стали, но ответили, что удерживали социальные траты по максимуму. «Учитывая, что основные расходы КИО связаны с социальными обязательствами, комитет при подготовке предложений по корректировке АИП на указанную сумму старался максимально сохранить финансирование, предусмотренное сегодня на приобретение социальных объектов и квартир, «сэкономив» при этом на других статьях расходов», - прокомментировали в ведомстве. Без новых школ и детских садов петербуржцы точно не останутся, подчеркнули в комитете — средства на их выкуп были сохранены в полном объеме

От 27-миллиардной адресной программы комитета по строительству, по информации «Фонтанки», готовятся отломить почти семь млрд. Зачастую АИП комстроя идет под сокращение задним числом и без коронавируса. В конце 2019 года так ушли 9,5 млрд, чиновники ссылались на банкротства и расторжение договоров с подрядчиками. Сейчас в программе комитета числится сотня социальных объектов, из них 37 должны ввести до конца 2020 года. В том числе, 11 детских садов и 4 школы на общую сумму 6,9 млрд рублей.



Источник в строительном блоке Смольного пояснил, что «выкидывать» объекты из АИПа не будут: экономия предполагается за счет сокращения объема финансирования перспективных проектов, но их окончательный перечень, по последней информации, пока не утвержден.

«Это не самая «пострадавшая» отрасль, так как у нее хорошие показатели», - пояснил собеседник редакции. По итогам первого квартала комитет по сравнению с аналогичным показателем прошлого года улучшил свои показатели вдвое: исполнение АИП составило более 2,7 млрд рублей против 1,09 млрд в 2019 году.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры тоже традиционно в тройке исполнителей программы. Он собирался строиться на 25,9 млрд рублей, но теперь ведомство готово ужаться почти на 8 млрд, по большей части — за счет метро. В наземные дороги и развязки сейчас вписано 12,5 млрд. Резать будут там, где отставали по исполнению еще в 2019 году: в частности, снова перекладывают деньги, предназначенные на обход Красного села и Южную улицу в Лахте. Сроки исполнения по ним сдвигаются с 2020 на 2021-й год.



Кроме того, снимают городские деньги с объектов, на которые скидывается федеральный центр: 2-ой этап реконструкции Петрозаводского шоссе, транспортная развязка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта и 1-ый этап Южной широтной магистрали. Частично сокращено финансирование на очередном этапе подключения Лахта Центра» к улично-дорожной сети. Другие потенциальные жертвы — стройки, по которым еще не было конкурсов: примыкание Сарицкой улицы к Петербургскому шоссе и мост через Черную Речку в створе Сердобольской улицы. «Несмотря на сокращения, в этом году по плану будет открыто движение на продолжении проспекта Ветеранов, Гореловском путепроводе, по очередному этапу окаймляющих Лахта Центр улиц, а также по двум этапам Южно-Волхонской дороги», - говорят в КРТИ.



Ну, и не будем забывать про развязку-фантом на «Экспофорум» в районе Пулковки. Проблемное строительство в свое время вскопало не только конкретное воинское захоронение, но и проблему согласования работ на местах боев Великой отечественной войны. КРТИ успел заявить, что отказался от проекта, однако губернатор вернул ее в адресную программу и перекинул необходимые 725 млн рублей, сняв их с закупки недвижимости. «Фонтанка» писала, что сигнал пришел сверху - «Экспофорум» готовили к кортежам саммита ШОС и БРИКС летом 2020 года. Теперь актуальность теряют кортежи, а значит — и развязка.

Не повезло и метро. Финансовый блок при формировании бюджета поставил «Метрострою» планку в 13,8 млрд рублей — именно такую сумму, посчитали в Смольном, может освоить чудом уклонившийся от банкротства и сменивший руководство монополист. Проверить это не получится: 3,5 млрд рублей с оранжевой линии и 1,5 млрд с коричневой перекидывают на последующие года. Видимо, «Метрострою» придется неслабо потрудиться после эпидемии, потому что сроки ввода новых станций - «Большой проспект» и «Казаковская» – обещают не переносить. В подземке тоже решили снять средства там, где еще нет заключенных контрактов — в частности, на продлении фиолетовой линии до станции «Шуваловский проспект». Откладывается и реконструкция вестибюля и наклонного хода станции «Площадь Восстания — 2».



Председатель КРТИ Андрей Левакин пояснил «Фонтанке», что ведомству пришлось определять новые приоритеты, так как на первом месте — здоровье горожан. «В связи с этим от комитета потребовалось пересмотреть бюджет на этот год. Наши предложения по сокращению сформированы таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб дорожно-строительному рынку Санкт-Петербурга, в частности работе подрядных организаций, - рассказал чиновник. - В первую очередь мы предлагаем сократить финансирование по объектам, на которых уже сейчас существуют трудности, препятствующие завершению строительства в текущем году, а также по объектам, где ещё не проводились конкурсные процедуры. Важно: мы сделаем все возможное, чтобы сохранить сроки ввода строящихся станций метрополитена».

