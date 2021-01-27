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Ленобласть попросит федеральных денег на оранжевую линию метро до Новосаратовки. Пока Москва не дает даже на «Кудрово»

Правительство Ленинградской области намерено обратиться к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить средства на продление Лахтинско-Правобережной линии до Новосаратовки. Ранее предполагалось, что конечной станет станция «Кудрово», тоже пока лишь гипотетическая.

О том, что регион готовит обращение в Москву, 27 января сообщает официальный телеграм-канал правительства Ленобласти. В Новосаратовке группа ЦДС с партнерами планирует построить 4,5 млн квадратных метров жилья, которые необходимо обеспечить транспортной инфраструктурой.

Идее продлить метро до Новосаратовки не один год. Ранее предполагалась следующая схема: после станции «Улица Дыбенко» тоннель идет в сторону «Мега-Дыбенко» на пересечении Мурманского шоссе и КАД, где будет расположен вестибюль станции «Кудрово»; затем — к поселку Новосаратовка, где ожидалось появление станции «Юго-Восточная», которую собирались конструировать по образцу «Парнаса»; после нее — депо.

Впоследствии доминирующим стал вариант, в котором конечной станцией с депо была «Кудрово». Ее построить хотели еще в советское время, в 1984 году за «Улицей Дыбенко» появилась шахта № 534-бис, через которую должны были продолжить возведение «оранжевой» линии. «Метрострой» успел пройти около 800 метров одного из перегонных тоннелей, после чего проект был заморожен. Власти обещали начать строительство еще в 2013 году, затем открыть ее в 2025 году, однако до сих пор нет даже готового проекта. Кроме того, нет определенности по части федерального софинансирования, СМИ сообщали, что в нем отказано.

В конце 2020 года стало известно, что Кудрово могут соединить со станциями «Ладожская» и «Волковская» маршрутом электрички, чтобы решить проблему транспортной разгрузки. Звучали и более экстравагантные варианты — например канатная дорога.

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Комментарии (11)

barboter
Отличная идея! Надо прорыть метро от Кудрово до Новосаратовки, но к оранжевой ветке не присоединять. Или сделать Кудровский метрополитен по образцу Омского.
olla
Как житель Пороховых , я категорически против присоединения метро Кудрово к оранжевой ветке! Пусть новую ветку строят - от Ломоносовской под Народной улицей , например.
Игорь Титов
В Красносельском р-не за 35 лет ни одной станции метро не построили, позорище!!!
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