Беглов: Петербург может взять инфраструктурные кредиты на транспортную реформу и метростроение

Губернатор Петербурга Александр Беглов 29 апреля заявил в эфире телеканала 78, что городу нужны дешевые деньги на новую модель транспортного обслуживания. О возможности регионов брать инфраструктурные кредиты ранее говорил Владимир Путин.



Пресс-служба губернатора уточняет, что речь идет о появлении новых станций метро оранжевой и коричневой линий. Напомним, исполнение контрактов перенеслось на 2024 год, а ситуация с будущим подрядчиком пока остается неопределенной.

Что касается так называемой транспортной реформы, которая запустится с июля 2022 года, то в части автобусного парка расходы ложатся на перевозчиков. Подробнее об этом — здесь. Как пояснил собеседник, близкий к транспортному блоку, вероятнее всего инфраструктурные кредиты можно будет направить на модернизацию энергетического и путевого хозяйства Горэлектротранса (о его 123-миллиардной программе читайте подробно в материале «Фонтанки») и метро. Если же в порядок расходования кредитов включат подвижной состав, то это тоже будут в первую очередь трамваи и троллейбусы. Приобретать составы метро Смольный надеется с помощью средств ФНБ, подробнее — здесь.

