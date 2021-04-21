Послание — Федеральному собранию, деньги — народу. 10 обещаний из выступления Путина

Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться







1. Пандемия закончится Свое выступление президент начал с оценки ситуации с коронавирусом. Россияне смогли выдержать «изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности». Пандемию победим — но только необходимо пройти вакцинацию. «Сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет», — призвал Путин. 2. Врачам — новые машины Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд во время пандемии и пообещал в ближайшие 3 года отправить 5 тысяч новых машин скорой помощи в малые города и поселки России.

3. Учителям — надбавки и новые школы — По 5 тысяч рублей надбавки кураторам курсов в колледжах и техникумах. — По всей стране построят 1 300 новых школ для 1 миллиона детей, на эти цели будет направлено 750 млрд рублей.

— Учебным заведениям закупят 16 тысяч «современных и безопасных» школьных автобусов. 4. Россиянам — льготные поездки на Родине «Предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России». 5. Семьям с детьми — деньги Глава государства анонсировал сразу несколько мер поддержки семей с детьми. — по 5 600 рублей с 1 июля назначат растущим в неполных семьях детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно. — 6350 рублей ежемесячно россиянкам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной материальной ситуации. — единовременную детскую выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников. Этой выплаты стоит ждать уже в середине августа. — Путин пообещал вернуть 50% на путевки в детские лагеря.

6. Малым и средним предпринимателям Путин дал правительству месяц на разработку вариантов их поддержки. Он предложил налоговое стимулирование, доступные кредиты и расширение рынка сбыта продукции. Ведь развитие предпринимательской инициативы поможет бороться с безработицей. 7. Крупным бизнесменам — поощрение, но при одном условии «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять — конечно, тех, кто вкладывает», — пообещал Путин и добавил: жду от правительства конкретных предложений. 8. Регионам — реструктуризация долгов и новые инфраструктурные проекты Часть коммерческого долга, превышающая 25% собственных доходов субъекта РФ, может быть реструктурирована. А на строительство новых объектов — инфраструктурные кредиты. «Мы предоставим субъектам РФ принципиально новый инструмент развития — так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. <...> Чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов», — заявил глава государства.