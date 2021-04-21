Послание — Федеральному собранию, деньги — народу. 10 обещаний из выступления Путина

1. Пандемия закончится
Свое выступление президент начал с оценки ситуации с коронавирусом. Россияне смогли выдержать «изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности». Пандемию победим — но только необходимо пройти вакцинацию. «Сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет», — призвал Путин.
2. Врачам — новые машины
Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд во время пандемии и пообещал в ближайшие 3 года отправить 5 тысяч новых машин скорой помощи в малые города и поселки России.
3. Учителям — надбавки и новые школы
— По 5 тысяч рублей надбавки кураторам курсов в колледжах и техникумах.
— По всей стране построят 1 300 новых школ для 1 миллиона детей, на эти цели будет направлено 750 млрд рублей.
— Учебным заведениям закупят 16 тысяч «современных и безопасных» школьных автобусов.
4. Россиянам — льготные поездки на Родине
«Предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России».
5. Семьям с детьми — деньги
Глава государства анонсировал сразу несколько мер поддержки семей с детьми.
— по 5 600 рублей с 1 июля назначат растущим в неполных семьях детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно.
— 6350 рублей ежемесячно россиянкам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной материальной ситуации.
— единовременную детскую выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников. Этой выплаты стоит ждать уже в середине августа.
— Путин пообещал вернуть 50% на путевки в детские лагеря.
6. Малым и средним предпринимателям
Путин дал правительству месяц на разработку вариантов их поддержки. Он предложил налоговое стимулирование, доступные кредиты и расширение рынка сбыта продукции. Ведь развитие предпринимательской инициативы поможет бороться с безработицей.
7. Крупным бизнесменам — поощрение, но при одном условии
«Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять — конечно, тех, кто вкладывает», — пообещал Путин и добавил: жду от правительства конкретных предложений.
8. Регионам — реструктуризация долгов и новые инфраструктурные проекты
Часть коммерческого долга, превышающая 25% собственных доходов субъекта РФ, может быть реструктурирована. А на строительство новых объектов — инфраструктурные кредиты.
«Мы предоставим субъектам РФ принципиально новый инструмент развития — так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. <...> Чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов», — заявил глава государства.
9. Иностранцам — электронные визы за 4 дня
«Чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за 4 дня оформить электронную визу для поездок в Россию», — рассказал президент и добавил, что радушная страна ждет миллионы туристов.
10. Врагам — быстрый и жесткий ответ
В завершение своей речи Путин коснулся ситуации в мире. Он отметил, что «цепляют Россию то тут, то там». «Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели, — резюмировал Путин, также уточнив: — Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить — будем в каждом конкретном случае определять сами».