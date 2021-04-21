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Путин: Сделайте прививку, другого пути нет. Коронавирус пока не побежден

Владимир Путин призвал россиян пройти вакцинацию от COVID-19

Президент России во время послания Федеральному собранию поблагодарил россиян за соблюдение мер предосторожности и призвал сделать прививку от COVID-19.

«Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. <...> Сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет», — сообщил 21 апреля Владимир Путин.

По его словам, коронавирус стал «чрезвычайно опасной инфекцией», которая до сих пор полностью не побеждена. Президент рассказал, что в 2020-м число заболевших, которым требовалась срочная госпитализация, росло, больницы были переполнены, в магазинах пропали некоторые товары. Однако Путин был уверен, что Россия преодолеет все испытания.

Глава государства также отметил, что «огромный напряженный труд» миллионов людей во всех регионах помог поставить заслон пандемии. В своей речи он заверил, что в стране уже три работающие вакцины против COVID-19.

Напомним, «Фонтанка» ведет прямую трансляцию послания Путина. Оно стало уже традиционным. В нем расставляются приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на предстоящий год. Пресс-секретарь главы государства пообещал, что послание 2021 года пройдет «с учетом протестных акций» и предстоящих парламентских выборов. Выступление Путина в этом году транслируется на уличных экранах в крупнейших городах России.

С начала пандемии в России выявили 4 727 125 случаев коронавируса. На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже три вакцины: «Спутник V» от НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра им. Чумакова РАН. В декабре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ разрабатывают не менее 10 препаратов от коронавируса. В декабре 2020-го Владимир Путин приказал начать вакцинацию граждан. Сам президент привился 23 марта этого года. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург планирует, что 70 % россиян вакцинируют к ноябрю.

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Комментарии (6)

265035229
Послание Президента Федеральному собранию: "Сделайте прививку, другого пути нет!". Вот такой топик на весь следующий год.
antuziast
Кто тебе верит?!
bluxer
Как можно сидеть сложа руки, пока не побеждён насморк и понос. Власти хотят нашей смерти. Иначе я не могу это объяснить. Срочно принимайте меры.
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