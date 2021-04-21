Путин: Сделайте прививку, другого пути нет. Коронавирус пока не побежден

По его словам, коронавирус стал «чрезвычайно опасной инфекцией», которая до сих пор полностью не побеждена. Президент рассказал, что в 2020-м число заболевших, которым требовалась срочная госпитализация, росло, больницы были переполнены, в магазинах пропали некоторые товары. Однако Путин был уверен, что Россия преодолеет все испытания.

Глава государства также отметил, что «огромный напряженный труд» миллионов людей во всех регионах помог поставить заслон пандемии. В своей речи он заверил, что в стране уже три работающие вакцины против COVID-19.



Напомним, «Фонтанка» ведет прямую трансляцию послания Путина. Оно стало уже традиционным. В нем расставляются приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на предстоящий год. Пресс-секретарь главы государства пообещал, что послание 2021 года пройдет «с учетом протестных акций» и предстоящих парламентских выборов. Выступление Путина в этом году транслируется на уличных экранах в крупнейших городах России.