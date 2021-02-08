FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -12
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Песков рассказал, о чем будет говорить Путин в послании к парламенту. Про протесты ответил уклончиво

В Кремле пока не определились с датой обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул, что появившаяся в СМИ дата 23 февраля не соответствует действительности. Кроме того, Пескова спросили, готовится ли послание «с учетом протестных акций». Он ответил, что тема парламентских выборов обязательно найдет отражение в обращении Путина.

«Но всегда послание это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, и технологическом, и ином развитии страны... Но еще раз повторяю: пока сроки не определены», — подчеркнул Песков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний