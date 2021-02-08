Песков рассказал, о чем будет говорить Путин в послании к парламенту. Про протесты ответил уклончиво

В Кремле пока не определились с датой обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».



Он подчеркнул, что появившаяся в СМИ дата 23 февраля не соответствует действительности. Кроме того, Пескова спросили, готовится ли послание «с учетом протестных акций». Он ответил, что тема парламентских выборов обязательно найдет отражение в обращении Путина.



«Но всегда послание это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, и технологическом, и ином развитии страны... Но еще раз повторяю: пока сроки не определены», — подчеркнул Песков.

