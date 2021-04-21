Статистика по коронавирусу в Петербурге стоит на месте. Количество заболевших и умерших почти не меняется

В Петербурге за последние сутки выявили 693 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Статистика почти не меняется уже несколько дней — накануне было зафиксировано 687 заболевших, днем ранее — 692. Аналогичная ситуация и с летальными исходами: 34 смерти за 24 часа (35 накануне).
По России за сутки выявили
Новые случаи коронавируса за сутки снова выявили во всех регионах, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. В Москве, которая остается лидером рейтинга по ежедневному приросту, второй день фиксируют менее
В Северной столице за 24 часа на COVID-19 проверили 16 660 человек. Общее число заболевших в городе составляет уже 409 392.
По России с начала пандемии насчитали 4 727 125 случаев коронавируса, а летальных исходов зафиксировали 106 706 (12 906 в Петербурге).
В мире коронавирусом заболели уже почти 143 миллиона человек. Больше всего случаев в Бразилии (14 миллионов), Индии (15,6 миллиона) и США (почти 31,8 миллиона).