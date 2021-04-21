Статистика по коронавирусу в Петербурге стоит на месте. Количество заболевших и умерших почти не меняется

В Петербурге за последние сутки выявили 693 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Статистика почти не меняется уже несколько дней — накануне было зафиксировано 687 заболевших, днем ранее — 692. Аналогичная ситуация и с летальными исходами: 34 смерти за 24 часа (35 накануне).



По России за сутки выявили 8 271 новый случай COVID-19 (против 8 164 накануне). Умерли 399 человек (379 накануне).

