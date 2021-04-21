«Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу». Путин приказал подготовить план поддержки предпринимателей

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал поддержать предпринимательскую инициативу для создания новых рабочих мест.
«Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства», — сказал 21 апреля российский президент.
Среди возможных мер он обозначил налоговое стимулирование, доступные кредиты и расширение рынка сбыта продукции. Путин отметил, что в прошлом году на поддержку экономики были направлены «беспрецедентные» ресурсы. Глава государства посетовал, что совсем без увольнений обойтись не удалось. «Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу», — отметил Путин.
Он также призвал улучшить деловой климат в стране. «Построить завод под ключ в России должно быть быстрее, значительно выгоднее и проще, чем в других регионах мира», — привел пример глава государства.