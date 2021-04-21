Путин пообещал материально поддержать неполные семьи, родителей школьников и беременных. Выплаты пройдут перед выборами

Президент России во время послания Федеральному собранию рассказал о дополнительных мерах поддержки.



«Извините, что говорю о таких бытовых вещах, но это то, чем люди живут. <...> С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких [неполных] семьях будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5 600 рублей», — заявил 21 апреля Владимир Путин.



По его словам, нужно было отдельно поддержать семьи, где только мама или только папа, или где родители развелись. Глава государства отметил, что эти деньги пригодятся при подготовке ребенка к школе.

