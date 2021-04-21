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Путин пообещал материально поддержать неполные семьи, родителей школьников и беременных. Выплаты пройдут перед выборами

Владимир Путин заявил о важности поддержки неполных семей, родителей школьников и беременных

Президент России во время послания Федеральному собранию рассказал о дополнительных мерах поддержки.

«Извините, что говорю о таких бытовых вещах, но это то, чем люди живут. <...> С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких [неполных] семьях будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5 600 рублей», — заявил 21 апреля Владимир Путин.

По его словам, нужно было отдельно поддержать семьи, где только мама или только папа, или где родители развелись. Глава государства отметил, что эти деньги пригодятся при подготовке ребенка к школе.

Путин также призвал помочь женщинам, которые ждут малыша. «Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей», — заявил Путин.

Глава государства также анонсировал единовременную детскую выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников. Выплаты пройдут в середине августа. Отметим, на сентябрь назначены выборы в Госдуму.

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Комментарии (4)

Cashmare
ничего необычного, всего лишь подкуп избирателей
Клинворд
Всё хорошее бывает только перед выборами, потом повышение цен, налогов, штрафы.
alexadmin
"Сколько у государства не воруй, своего не вернешь". Не, не то. А, во: "С паршивой овцы хоть шерсти клок".
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