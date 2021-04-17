Будущее на электрической тяге. На что транспортники в Смольном хотят потратить 123 млрд рублей

Губернатор Александр Беглов 17 апреля проехал на алюминиевом трамвае по 60-му маршруту. Журналистов покататься не пустили, а на конечной объявили, что глава города одобрил 8-летнюю комплексную программу развития электрического транспорта на 123 миллиарда рублей. Самый хит — закупка нового подвижного состава, но под него модернизируют всю систему. В детали не вдавались: будут ретротрамваи, магистральные маршруты, реконструкция подстанций. Глава «Горэлектротранса» Денис Минкин заявил, что за выполнение программы «готов ответить головой», и было в этом что-то булгаковское с учетом трамвайного антуража. «Фонтанка» рассказывает, что приготовили городу.





Программа



Программа разделена на два этапа: первый (2021–2023 годы), на который просматривается бюджет, и второй (2024–2028 годы).

Петербург намерен создать полтора десятка магистральных маршрутов, которые, по словам Минкина, должны связывать линии метро и создавать единую скоростную систему. «Если хотите, в рамках «Горэлектротранса» появится 15 систем, аналогичных Чижику (концессионная трамвайная сеть в Красногвардейском районе, которую обслуживает ТКК. — Прим. ред.)», — пояснил начальник предприятия. Как результат — увеличение средней скорости трамвая до 30 км/ч (с нынешних 15–20 км/ч). Но необходимое условие — обособление трамвайных путей с приоритетным проездом перекрестков. Судя по карте, оно предполагается на Среднем проспекте и Наличной, на Садовой, на Савушкина, Лесном пр., пр. Обуховской Обороны и др. На второй карте — красным.

Фото: «Горэлектротранс» Фото: «Горэлектротранс» Поделиться Поделиться







В программе ГЭТ есть отсылка ко временам, когда трамвай оказался в опале. В 2003 году закрыли сразу четыре парка, за 90-е и нулевые карта демонтированных путей расчертила центр города и Петроградскую сторону. У ГЭТ есть понимание, где он хочет проложить новые рельсы или восстановить старые. Называются как минимум трамвай до «Балтийской жемчужины», Пискаревский — от Полюстровского до Мечников и пути до Усть-Славянки.

Фото: «Горэлектротранс» Фото: «Горэлектротранс» Поделиться Поделиться







Пока не ясно, как это скажется на количестве маршрутов, сейчас их 37. Но количество вагонов сократится — на 81. Это связано с рейтингом маршрутов; многим памятно выражение о том, что трамваи «возят воздух», и ГЭТ частично с этим даже согласен в отношении самых невостребованных. Десяток аутсайдеров приходится обслуживать 89 единицами подвижного состава, что влечет миллионные потери пассажиропотока. Судя по рейтингу, в этом списке №№ 29, 21, 61, 16, 51, 19, 41, 57, 56, а также — трамвай А. В лидерах по популярности традиционно маршруты 100, 55 и 60; именно на них выпускают новые 13 трамваев, два из которых — те самые алюминиевые от ПК ТС.



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Согласно программе, должна снизиться и стоимость обслуживания подвижного состава (пусть и менее чем на процент — до 971 миллиона рублей в год). Также сократятся 2-миллиардные в общем траты на оплату труда водителей, контролеров и кондукторов; если перейти на бескондукторную работу (как предполагается, к примеру, на коммерческой автобусной сети после транспортной реформы), то «Горэлектротранс» видит цифру в 1,4 миллиарда. В свою очередь, доходы от пассажиров обещают вырасти на четверть — до 3 миллиардов рублей ежегодно.

Фото: «Горэлектротранс» Поделиться Поделиться







В стратегии «Горэлектротранса» — поступательная реконструкция всего хозяйства. Минкин назвал все 10 парков; из них третий и седьмой должны пойти на реконструкцию совсем скоро (по третьему, к примеру, уже объявлен конкурс на проект). Кроме того, из 511 км путей 170 находятся в ненормативном состоянии, надо обновлять энергосистему (подстанции, полторы тысячи километров кабельного хозяйства и столько же — контактного провода). Это старая проблема: участники отраслевых круглых столов «Фонтанки» признавали, что по 35 % путей сроки ремонта уже пропущены, а чтобы рельсы оставались в нормативном виде, необходимо ремонтировать 25 км в год. На первом этапе — в 2021–2023 гг. — предложено реконструировать 55 км трамвайных путей и 302 км кабельно-контактной сети; на втором — в 2024–2028 гг. — 132 км и 674 км соответственно. Плюс — порядка 1300 тяговых подстанций.



Троллейбусная часть презентации, по данным «Фонтанки», незначительна. Здесь стратегия ясна с 2017 года, когда Петербург впервые закупил крупную партию троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). С целеполаганием определились не сразу, сначала их попробовали запустить в центре, однако в итоге закономерно отправили на окраины, где строятся новые кварталы, не обеспеченные проводами. Сейчас «безрогие» катаются по 9 маршрутам, в планах ГЭТ — запустить их в Василеостровский и Петроградский, продлив 9-й номер. Если сейчас в городе 155 ТУАХ, то после 2024 года должно появиться еще 117, а после 2028 — 50. В итоге из 832 троллейбусов 322 будут иметь увеличенный автономный ход.



Фото: «Горэлектротранс» Поделиться Поделиться







Закупка подвижного состава — это то, что на виду. На нулевых чтениях трехлетнего бюджета комтранс говорил о необходимости приобрести хотя бы 93 трамвая за три года (при общей потребности 400). Ссылался на средний возраст вагонов — 16,9. По информации «Фонтанки», сейчас планы предприятия выглядят так: в 2021–2023 годах в Петербург должны приехать 255 трамваев и 314 троллейбусов, в следующие 5 лет — соответственно 374 и 273. То, что эти планы оглашали на фоне алюминиевого «Витязь-Ленинград», может навести на мысли о поставщике, но Денис Минкин заявил: заказ Петербурга по объему повторяет потребности всех остальных регионов, вместе взятых. Поэтому и график закупки придется подгонять под возможности производителей.

Фишкой новой эры электротранспорта должны стать 85 ретротрамваев, они будут ездить по центру города, Васильевскому острову, Петроградской стороне, дотянутся до Финляндского вокзала. Руководитель ГЭТ пояснил, что речь идет о реплике либо «американки» (ЛМ-33 эксплуатировался в Ленинграде в 1933–1979 годах), либо «стиляги» (ЛМ-57 производился в 1957–1968 годах). Мнение спросят у горожан.



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Деньги



«Фонтанка» рассказывала, как губернаторская поправка докинула в городской бюджет 2022 и 2023 годов по 10 миллиардов рублей на электротранспорт, в 2021 году предполагается подготовить конкурсную документацию. Но в целом восьмилетняя программа оценивается в 123,5 миллиарда рублей (30,8 миллиарда — в 2021–2023 годах, остальное — в следующие пять). На первом этапе (за исключением подготовительного текущего года) расходы будут составлять 13–14 миллиардов ежегодно, а начиная с 2024 года — порядка 15,5 миллиарда. Темпы и направления освоения ориентировочно расписаны на каждый год, но программу еще будут уточнять.

Две трети — это подвижной состав: 86,9 миллиарда рублей на 1 216 единиц. Судя по программе, на первом этапе (2021–2023) это 14,5 миллиарда на 255 трамваев и 6 миллиардов на 314 троллейбусов. На втором (2024–2028) — 66 миллиардов на 647 трамваев и 11,5 миллиарда на 273 троллейбуса.

На трамвайные пути всего направят 15,9 миллиарда (4,9 миллиарда на первом этапе). Это бремя должны разделить сам «Горэлектротранс» и КРТИ, подавляющая часть финансирования — от комитета. При этом пока в бюджете на эти цели заложено лишь по 500 миллионов рублей в 2022 и 2023-м, требуется — по полтора миллиарда.

Почти 16,2 миллиарда — это энергохозяйство, из них 3,8 миллиарда приходятся на ближайшие три года. Трамвайные парки — это оставшиеся 4,5 миллиарда рублей, первоочередная модернизация третьего и седьмого обойдется в полтора.

Если говорить о распределении нагрузки, то финансирование выглядит так. 72,3 миллиарда рублей — это субсидия города на увеличение уставного капитала ГЭТ (21 миллиард — на первом этапе). 36,8 миллиарда рублей (5,4 миллиарда — на первом этапе) — собственные средства предприятия. 14,4 миллиарда (4,4 миллиарда) — доля КРТИ.

Фото: «Горэлектротранс» Фото: «Горэлектротранс» Поделиться Поделиться











В программу не заложены возможные средства от федералов и кредиты. Денис Минкин отказался гадать, выделит ли Москва Петербургу деньги по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», куда город только что попал. По данным «Фонтанки», эта шкура неубитого медведя при прошлогодних нормативах и пересчете на население Петербурга может потянуть еще на 10 млрд в год. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал «Фонтанке», что сейчас Смольный ориентируется лишь на бюджетные средства и на капитал самого Горэлектротранса. «Если по программе БКАД будут субсидии или если деньги выделит Фонд национального благосостояния, это ускорит программу, — говорит он. — Если своими силами — то 8 лет».



Про ФНБ Поляков вспомнил не случайно «Фонтанка» писала о том, что в правительстве рассматривается идея финансировать за счет фонда закупку вагонов для петербургского метро. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

