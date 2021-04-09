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«Горэлектротранс» реконструирует Трамвайный парк № 3 на Большой Посадской

ГЭТ объявил конкурс на разработку проекта для реконструкции депо Трамвайного парка № 3

«Горэлектротранс» 9 апреля объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации по реконструкции двух депо Трамвайного парка № 3 на Большой Посадской улице на Петроградской стороне.

Судя по документации, максимальная стоимость контракта — 155 млн рублей, срок проведения работ — 14 месяцев. Помимо инженерных изысканий, разработки документации и проведения строительной экспертизы, подрядчику придется пройти историко-культурную экспертизу и согласование с КГИОП; на участке располагаются три здания, входящие в состав объекта культурного наследия «Депо Конно-железной дороги и комплекс трампарка».

Напомним, в 2017 году в публичном поле активно обсуждалось возможное закрытие трампарка на Большой Посадской. Это связывали с запуском концессионной трамвайной сети «Чижик», но Смольный утверждал, что планов по закрытию нет. Еще до этого «Уралвагонзавод» предлагал проект, в рамках которого он брал на себя реконструкцию парка № 2 на Васильевском острове, а третий парк на Петроградской стороне ждал бы редевелопмент.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Интересно, много будет желающих взяться за контракт на улице с таким красивым названием🤔😂
dedmoroz_5e4d8827384c2
отлично
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