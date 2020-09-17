автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Утром 17 сентября губернатор Беглов приехал на Невский завод электрического транспорта, чтобы посмотреть, как заявляется, на будущее петербургского общественного транспорта. ПК «Транспортные системы» — по факту доминирующий поставщик в Петербурге — показал, за счет чего собирается укреплять свое лидерство. Охотно говорили о преимуществах алюминиевого подвижного состава, так же охотно молчали о его себестоимости. Но опыт показывает, что город ценит этот металл, даже если приходится переплачивать и ждать.



Первым делом Беглову показали, что уже обкатывают в Петербурге и что готовят, экскурсию проводил новый глава комтранса Кирилл Поляков. Губернатор оценил всю шкалу: МАЗ на дизеле, МАЗ на сжиженном газе, КамАЗ на компримированном. Беглов деловито топал по полу, ощупывал обшивку, давал рекомендации по цвету салона и откидным креслам в стоячей зоне. Напоследок зашел в электробус «Пионер» со 100-процентно низким полом. Секрет такого простора можно выразить словами «главное-хвост»: аккумуляторы не занимают место в салоне, а размещаются в прицепе. Идеология следующая: разрядился — поменял прицеп, незачем ночь стоять в парке или останавливаться на короткий водопой у быстрых станций во время смены. Выглядит экзотично.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»



И все же главным гвоздем программы был первый в России трехсекционный трамвай с полностью алюминиевым корпусом — «Витязь-Ленинград». Собственно, сборочные компоненты производятся в Твери, где под это дело переоборудовали площадку, а конечная сборка и обкатка — в Петербурге. Все, что предписывает транспортная мода, на месте: широкий проход, медиакомплексы, USB-разъемы для зарядки телефонов, Wi-Fi, специальные элементы для поглощения вибрации во время движения, подогрев входной зоны. «На три тонны легче [по сравнению со стальным], — рассказывал соучредитель ПК ТС Феликс Винокур губернатору. — Износ пути меньше. Это правильная история. Посмотрите, какое у него красивое личико».

ПК «Транспортные системы» на 60% принадлежит ООО «Холдинг Транскомпонент», а на 40% — Феликсу Винокуру. Компания основана в 2013 году, у нее три площадки: в Твери, Энгельсе и собственно Невский завод электрического транспорта. Всего выпускает 8 моделей трамваев от 17 до 35 метров, один троллейбус («Адмирал») и один электробус («Пионер»). По России катаются более 500 трамваев производства ПК ТС, в Петербурге — 45 (32 «Витязей М», 10 «Витязей» и, как водится, 3 «Богатыря»). Именно ПК ТС получила крупнейший трамвайный контракт в Петербурге последних лет.



Алюминиевая тематика была основной: не теряет гибкости, медленнее изнашивается, противостоит коррозии, служит более 30 лет. Все в духе времени. Напомним, ПК ТС фактически на безальтернативной основе был выбран как производитель 87 троллейбусов для ГЭТ. Лизинговый аукцион объявляли трижды, и в какой-то момент его максимальная цена выросла с 1,7 млрд до 2 с лишним млрд рублей. «Горэлектротранс» не скрывал, что просто добавил новые требования — среди них применение в интерьере шлифованного алюминия. В итоге «Сбербанк лизинг» поставляет в Петербург именно «Адмирал 6281» производства ПК ТС с тем самым алюминиевым интерьером.



Памятуя об этих ценовых историях, «Фонтанка» поинтересовалась у Феликса Винокура, насколько новый «Витязь» отличается себестоимостью от стального (их в количестве 21 штуки город приобретал за 2 млрд). «Отличается, в моем представлении, не принципиально, на проценты, — ответил соучредитель ПК ТС, и не казалось, что он рад вопросу. — Но себестоимость трамвая и его стоимость — разные вещи. Алюминий не испаряется никуда в отличие от стали, это вечный металл. 36 тонн алюминия через 30 лет будет стоить дороже, чем этот трамвай сегодня». Представитель компании подтвердил «Фонтанке», что сырье закупается у «РусАла».



Второй вопрос касался тех алюминиевых приоритетов, которые в последнее время расставил город. Еще в случае с закупкой «Адмиралов» конкуренты робко намекали, что требования соответствуют «модельному ряду одного производителя троллейбусов, что приводит к искусственному сокращению конкуренции». Ситуация повторилась летом, когда городу понадобилось еще 4 десятка троллейбусов: вопросы претендентов опять касались именно выбора материалов для салона, и они уже в лоб говорили, что все заточено под ПК ТС. В итоге ФАС согласилась с жалобой, но «Горэлектротранс» решил просто отменить закупку.



«У нас 70 городов в Российской Федерации с трамвайным движением, мы ни с кем [предварительно] не договариваемся, — заявил «Фонтанке» Винокур. — Мы просто делаем современный трамвайный вагон. Это работает так, а не так, как вы думаете. Очень редко заказчик диктует какие-то новшества; это бывает, но, как правило, сами производители приходят и показывают. Заказчик может сказать: да нет, мне эти плюсы не нужны». По словам Винокура, в мире есть компании, которые делают только алюминиевые трамваи — например, испанский CAF. «А есть те, кто не умеет делать алюминиевые трамваи, — это Stadler, великий, хитро сделанный, — все эмоциональнее излагал Винокур. — Но у Stadler есть алюминиевые поезда. Поезда умеют делать, трамваи — нет». Напомним, именно Stadler поставляет «Метелицу» на концессионную сеть «Чижик» в Красногвардейском районе.



Беглов осмотрел трамвай и вышел к сотрудникам Невского завода. Журналисты-то привыкли к формату губернаторских мероприятий, которые ориентированы на телевидение; а рабочие, наверное, удивились, когда губернатор стал деловито рассказывать им про характеристики трамвая: «Впервые сделан из алюминия. Это на 20% меньше обычного веса. А самое главное для нас — это снижение нагрузки на рельсы и снижение вибрации. Поскольку у нас город исторический, много исторически зданий, то прекращение вибраций — это то, что удалось конструкторам сделать». Напоследок Беглов пожелал рабочим хорошей зарплаты и обещал сделать все возможное, чтобы они были обеспечены работой.



Это можно было бы счесть гарантией контрактов, благо Горэлектротранс разрабатывает к следующей неделе техническое задание на закупку порядка 10 новых трамваев. Но глава комитета по транспорту Кирилл Поляков пока не готов говорить, будет ли в нем требование к целиком алюминиевому корпусу. «Задача — покупать современное; тратить бюджетные деньги на вчерашний день глупо, — заявил чиновник. — С учетом того, что трамвай эксплуатируется не менее 15 лет, надо смотреть в будущее, чтобы и через 10 лет пассажирам было комфортно».



Если будущее нового «Витязя-Ленинград» в Петербурге не гарантировано, то троллейбусу «Адмирал» с алюминиевым интерьером дают зеленый свет. До недавнего времени в Петербурге производились трамваи «Витязь М» для Москвы и «Львенок» для Ульяновска, но с сентября начали собирать и троллейбусы по действующему контракту с ГЭТ. Раньше их везли из Твери.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Незадолго до приезда Беглова уже «здешний» троллейбус флегматично закатила в цех группа рабочих. Композиции позавидовал бы и Репин.

автор видео Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

Губернатор разместил наклейку с названием троллейбуса на борту и поделился радостью от локализации: «В первую очередь это налоги, это рабочие места, для нас это очень выгодно. Но и для предприятия это выгодно. Где найдешь такого крупного заказчика в лице города?»



Вопрос сроков в пандемический год стал особенно болезненным. Вообще-то, по контракту, все 87 «Адмиралов» должны были доехать к июлю; пока их только 37, остальные ждут до конца года. С другой стороны, ПК ТС, по желанию города, уже в ходе исполнения перенес сборку в Петербург. «Этим вопросом занимаются юристы, — рассказал Кирилл Поляков. — Губернатор дал задачу проработать возможное продление сроков контракта через допсоглашение. Если у нас хватит правовых оснований, мы так и поступим, незачем штрафовать поставщика в такое время».



Губернатора, между тем, на втором этаже дожидались победители конкурса детских видеороликов «Безопасность дорожного движения», которых он должен был награждать. Ведущий, как мог, развлекал детей задачками вроде «самая глубокая станция метро в Петербурге» и «как сделать город экологичней». На последний, кстати, последовал не ожидаемый ответ о переходе на электротранспорт; сообразительный мальчик, сидя в производственном корпусе, дал рецепт: «Убрать все заводы». Беглов оперативно раздал победителям планшеты и отбыл.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

За всем развернувшимся действом несколько отстраненно наблюдали люди, казалось бы, не относящиеся напрямую ни к «Витязю», ни к «Адмиралу». Среди них — президент АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Андрей Бокарев и замгендиректора Артем Леденев. Именно у ТМХ ПК «Транспортные системы» арендовали площади ОЭВРЗ, когда переехали в Петербург. Корреспондент заподозрил неладное и поинтересовался у Леденева, нет ли у ТМХ планов войти в капитал ПК «Транспортные системы». «Нет, таких планов нет, — уверенно ответил тот. — Мы здесь просто гости. Спросите у Феликса Львовича [Винокура]». «Фонтанка» спросила и услышала: «У меня много здесь партнеров, но самый близкий и самый большой — Андрей Рэмович [Бокарев]». На уточняющий вопрос о планах «Трансмашхолдинга» Винокур ответил: «Это вопросы к ТМХ». Круг замкнулся.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»