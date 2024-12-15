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Происшествия Актеру Джейми Фоксу кинули в рот стакан, пришлось накладывать швы

Актеру Джейми Фоксу кинули в рот стакан, пришлось накладывать швы

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Посетителю ресторана чем-то не угодил празднующий за соседним столиком день рождения актер Джейми Фокс. В актера швырнули стакан.

Полиция Беверли-Хиллз разбирается в обстоятельствах, при которых актер получил порезы на лице. Как пишет 15 декабря NBC News, конфликт произошел накануне в ресторане, в котором актер праздновал свой 57-й день рождения.

Представитель Фокса сообщил, что стакан угодил прямо в рот актера, пришлось наложить пару швов, но в целом артист в порядке. Личность обидчика пока не разглашается.

Джейми Фокс снимался в таких фильмах как «Джанго освобожденный», «Законопослушный гражданин», «Человек-паук». Он получил «Оскар» за роль Рэя Чарльза в фильме «Рэй». Он также певец и стендапер.

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Комментарии
1
vovik1974
1 минута
хорошо актер ловит ртом
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