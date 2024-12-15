Бывшая российская фигуристка стала победительницей чемпионата Казахстана

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей в чемпионате Казахстана, который состоялся в городе Караганде. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает Nur.kz.

17-летняя Самоделкина продемонстрировала наилучшие результаты как в короткой, так и в произвольной программах, набрав в общей сложности 175,70 балла (57,60 + 118,10) и получив таким образом первое место. Серебряная медаль чемпионата досталась Зере Сарбалиной (132,61), бронзовая — Софье Фарафоновой (127,95).

Самоделкина является вице-чемпионкой России по женскому одиночному катанию среди юниоров. Она имеет ряд побед и призовых мест на этапах Кубка России. Лучшим результатом фигуристки на взрослом чемпионате России стало четвертое место.