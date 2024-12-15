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Спорт Бывшая российская фигуристка стала победительницей чемпионата Казахстана

Бывшая российская фигуристка стала победительницей чемпионата Казахстана

1 342
7 комментариев

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей в чемпионате Казахстана, который состоялся в городе Караганде. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает Nur.kz.

17-летняя Самоделкина продемонстрировала наилучшие результаты как в короткой, так и в произвольной программах, набрав в общей сложности 175,70 балла (57,60 + 118,10) и получив таким образом первое место. Серебряная медаль чемпионата досталась Зере Сарбалиной (132,61), бронзовая — Софье Фарафоновой (127,95).

Самоделкина является вице-чемпионкой России по женскому одиночному катанию среди юниоров. Она имеет ряд побед и призовых мест на этапах Кубка России. Лучшим результатом фигуристки на взрослом чемпионате России стало четвертое место.

Напомним, в этом году Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Софье Самоделкиной сменить спортивное гражданство.

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Комментарии
7
Klaustrofobik
1 час
Спортсмены ещё скажут спасибо несмываемому, пока молчат, доходит.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
В нормальных соревнованиях сможет участвовать.
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