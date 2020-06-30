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30.06.2020 17:22
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«Пассажиравтотранс» обкатает в Петербурге новый МАЗ

В Петербург на испытания прибыл новый автобус белорусского производства МАЗ-303266. Он попробует свои силы на маршруте № 3.

Фото: пресс-служба «Пассажиравтотранса»
Фото: пресс-служба «Пассажиравтотранса»
Фото: пресс-служба «Пассажиравтотранса»
Фото: пресс-служба «Пассажиравтотранса»
Фото: пресс-служба «Пассажиравтотранса»
Фото: пресс-служба «Пассажиравтотранса»

Как сообщает пресс-служба ПАТ 30 июня, салон автобуса рассчитан на 96 пассажиров, имеет широкую накопительную площадку в центре и мягкую обивку. Испытания в Петербурге начнутся со второй половины июля и продлятся в течение полугода. Предполагается, что для обкатки выберут 3-й маршрут (ул. Костюшко — Театральная пл.).

«Пассажиравтотранс» регулярно проводит испытания нового подвижного состава. В прошлом году это были низкопольный электробус «Сириус» вологодского производства и автобус Mercedes-Benz CONECTO.

В начале июня была завершена поставка сотни новых двухсекционных автобусов МАЗ-216, которые ранее закупил «Пассажиравтотранс». Предприятие закупает еще столько же односекционных; оба контракта получило ООО «СВ Транспорт». В конце апреля ПАТ подвел итоги аукционов на закупку еще 140 автобусов.

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Комментарии (4)

***_555
Зачем покупать белорусскую подделку вместо европейского оригинала?
Агроном аэродрома
А де траНвай от уралвагонзавода?
Hans-Christian
Значит, Батька прокатил нас с союзным государством, а мы будем их МАЗы обкатывать???
Запретить и не пущать!
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