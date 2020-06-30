Как сообщает пресс-служба ПАТ 30 июня, салон автобуса рассчитан на 96 пассажиров, имеет широкую накопительную площадку в центре и мягкую обивку. Испытания в Петербурге начнутся со второй половины июля и продлятся в течение полугода. Предполагается, что для обкатки выберут 3-й маршрут (ул. Костюшко — Театральная пл.).

«Пассажиравтотранс» регулярно проводит испытания нового подвижного состава. В прошлом году это были низкопольный электробус «Сириус» вологодского производства и автобус Mercedes-Benz CONECTO.