«Пассажиравтотранс» обкатает в Петербурге новый МАЗ
В Петербург на испытания прибыл новый автобус белорусского производства МАЗ-303266. Он попробует свои силы на маршруте
Как сообщает пресс-служба ПАТ 30 июня, салон автобуса рассчитан на 96 пассажиров, имеет широкую накопительную площадку в центре и мягкую обивку. Испытания в Петербурге начнутся со второй половины июля и продлятся в течение полугода. Предполагается, что для обкатки выберут 3-й маршрут (ул. Костюшко — Театральная пл.).
«Пассажиравтотранс» регулярно проводит испытания нового подвижного состава. В прошлом году это были низкопольный электробус «Сириус» вологодского производства и автобус Mercedes-Benz CONECTO.
В начале июня была завершена поставка сотни новых двухсекционных автобусов МАЗ-216, которые ранее закупил «Пассажиравтотранс». Предприятие закупает еще столько же односекционных; оба контракта получило ООО «СВ Транспорт». В конце апреля ПАТ подвел итоги аукционов на закупку еще 140 автобусов.