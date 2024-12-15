Готовимся к Новому году заранее: как испечь традиционное угощение — штоллен

Хотите порадовать близких чем-то кроме оливье — вот вам рецепт Источник: 29.RU







Новогодние праздники начнутся уже через три недели, а для кого-то (кто празднует Рождество по григорианскому календарю) — еще раньше. Готовиться к праздничному столу можно уже сейчас: некоторые блюда для этого делают заранее. Таким, например, является штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка из дрожжевого сдобного теста.

Читательница Елена поделилась рецептом этого угощения с нашими архангельскими коллегами. Начинайте готовить его уже сейчас — штоллену необходимо настояться до праздника!

Традиционный список ингредиентов:

изюм черный — 200 г;

изюм белый — 200 г;

клюква сушеная — 100 г;

цукаты — 150 г;

миндаль — 250 г;

коньяк — 400 г;

дрожжи сухие — 12 г (или свежие — 50 г);

молоко — 500 мл;

мука — 1000 г;

масло сливочное — 300 г;

сахар — 100 г;

мускатный орех;

соль.

Рецепт штоллена я нашла в интернете, но адаптировала под себя и свой кошелек. В самом классическом рецепте штоллена — живые дрожжи, но я взяла сухие. Миндаль я заменила на грецкие орехи (еще можно добавить фундук и кешью, на свой вкус). Сушеной клюквы в магазине не было, поэтому взяла и измельчила сушеную вишню. Изюм взяла трех видов — все, что были в продаже. Цукатов — чуть больше, чем в рецепте, орехов чуть меньше (на свой вкус, больше люблю цукаты). Начинку можно менять на свое усмотрение, но главное, чтобы ее было достаточно — не жалейте ее объема.

Кстати, по поводу цены. Штоллен, как выяснилось, не самое дешевое удовольствие. В его составе много продуктов, подорожавших за последнее время: масло, молоко, орехи, коньяк. У меня на всё ушло около 2000 рублей.

1-я часть: подготовительный этап

Делается накануне того дня, когда вы хотите запечь штоллен.

250 г орехов замочите на сутки в воде (можно пропустить этот этап, но я люблю замачивать орехи, чтобы они были чище).

Промываем изюм. Добавляем к нему ананасовые цукаты и ягоды (в общем, кладем все сухофрукты, что вы решили закупить для штолленов). Заливаем 400 мл коньяка. Оставляем настаиваться минимум на сутки, иногда перемешиваем.

Источник: 29.RU

На следующий день попробуйте облизать ложку — удивитесь, какой стал богатый вкус (только не пробуйте слишком много, оставьте коньяк штолленам)!

2-я часть: день выпечки

Заранее достаньте из холодильника 300 г масла и отложите в сторону, чтобы оно оттаяло.

Берем 500 мл теплого молока (35 ℃), насыпаем 100 г сахара и 12 г сухих дрожжей (или 50 г свежих). Размешиваем и ждем 7–10 минут, чтобы дрожжи начали небольшое пузырение.

Далее, замешивая, добавляем в два этапа 1 кг муки: половину муки, 200 г мягкого сливочного масла, щепотку соли и мускатного ореха и затем — вторую половину муки.

100 г масла, которые остались, пригодятся вам затем для пропитки штолленов.

Источник: 29.RU

Тщательно замешивайте тесто до однородности. Затем уберите его в емкость, закройте пищевой пленкой и оставьте на 1,5 часа «на отдых». Можно нагреть духовку до 40 градусов, отключить и поставить внутрь тесто — ему там будет хорошо, оно увеличится в объеме.

Пока тесто отдыхает, возьмите емкость с ароматной начинкой, которая со вчерашнего дня настаивалась на коньяке. По моему опыту, коньяк впитается в сухофрукты не весь — возьмите дуршлаг, выложите туда всю ароматную смесь изюмов и цукатов, и оставьте сливать лишнюю жидкость в какую-нибудь тарелку (эта жидкость нам потом пригодится).

Берем оставшиеся 100 г масла, немного греем его в микроволновке, чтобы оно растопилось, смешиваем со слившимся коньяком. Получилась наша будущая пропитка для штолленов.

В начинку добавляем измельченные орехи. В тот же момент включаем духовку на 180 градусов.

Источник: 29.RU







Берем тесто, которое за полтора часа увеличилось в объеме, и смешиваем его с начинкой. Поначалу будет получаться непросто: изюм будет вываливаться, тесто — расползаться, но не сдавайтесь, терпеливо возвращайте весь изюм обратно. Пара минут — и оно поддастся и даже перестанет прилипать к рукам.

Тесто готово, разделите его на четыре части. Из каждой части сформируйте слегка продолговатый кекс-штоллен. Выложите на противень, предварительно покрыв дно бумагой для выпечки.

Выпекайте штоллены 50 минут на среднем уровне духовки. После оставьте их на полчаса остывать под полотенцем.

Источник: 29.RU







Когда духовка остынет, можно поставить туда чашу с маслом, смешанным с настойкой от изюма. Пропитка должна быть теплой, ее получится ровно 300 мл.

Пропитываю тесто я прямо на противне с бумагой: поровну каждый штоллен при помощи обычной кисточки (лучше, конечно, взять специальную, силиконовую). Далее щедро посыпаем всё сахарной пудрой, запечатывая вкус внутри. Кстати, штоллены получаются довольно увесистыми — каждый около 700 г.

Источник: 29.RU







3-я часть: обертывание

Даем штолленам хорошенько остыть до конца. После — заворачиваем. Первым слоем я оборачиваю кексы в бумагу для выпечки, а после — в очень-очень много слоев пищевой пленки. Очень важно обернуть их тщательно и качественно.

Источник: 29.RU







А теперь убираем их в темное прохладное место на 2–4 недели. Всё это время они будут настаиваться, наполняться ароматным, насыщенным, богатым вкусом. И с каждой неделей этот вкус будет всё богаче.

Готово! Если потерпите и не откроете штоллены раньше срока — прямо к Новому году они будут радовать вас своим вкусом на праздничном столе.

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