Готовимся к Новому году заранее: как испечь традиционное угощение — штоллен

Новогодние праздники начнутся уже через три недели, а для кого-то (кто празднует Рождество по григорианскому календарю) — еще раньше. Готовиться к праздничному столу можно уже сейчас: некоторые блюда для этого делают заранее. Таким, например, является штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка из дрожжевого сдобного теста.
Читательница Елена поделилась рецептом этого угощения с нашими архангельскими коллегами. Начинайте готовить его уже сейчас — штоллену необходимо настояться до праздника!
Традиционный список ингредиентов:
изюм черный — 200 г;
изюм белый — 200 г;
клюква сушеная — 100 г;
цукаты — 150 г;
миндаль — 250 г;
коньяк — 400 г;
дрожжи сухие — 12 г (или свежие — 50 г);
молоко — 500 мл;
мука — 1000 г;
масло сливочное — 300 г;
сахар — 100 г;
мускатный орех;
соль.
Рецепт штоллена я нашла в интернете, но адаптировала под себя и свой кошелек. В самом классическом рецепте штоллена — живые дрожжи, но я взяла сухие. Миндаль я заменила на грецкие орехи (еще можно добавить фундук и кешью, на свой вкус). Сушеной клюквы в магазине не было, поэтому взяла и измельчила сушеную вишню. Изюм взяла трех видов — все, что были в продаже. Цукатов — чуть больше, чем в рецепте, орехов чуть меньше (на свой вкус, больше люблю цукаты). Начинку можно менять на свое усмотрение, но главное, чтобы ее было достаточно — не жалейте ее объема.
Кстати, по поводу цены. Штоллен, как выяснилось, не самое дешевое удовольствие. В его составе много продуктов, подорожавших за последнее время: масло, молоко, орехи, коньяк. У меня на всё ушло около 2000 рублей.
1-я часть: подготовительный этап
Делается накануне того дня, когда вы хотите запечь штоллен.
250 г орехов замочите на сутки в воде (можно пропустить этот этап, но я люблю замачивать орехи, чтобы они были чище).
Промываем изюм. Добавляем к нему ананасовые цукаты и ягоды (в общем, кладем все сухофрукты, что вы решили закупить для штолленов). Заливаем 400 мл коньяка. Оставляем настаиваться минимум на сутки, иногда перемешиваем.
На следующий день попробуйте облизать ложку — удивитесь, какой стал богатый вкус (только не пробуйте слишком много, оставьте коньяк штолленам)!
2-я часть: день выпечки
Заранее достаньте из холодильника 300 г масла и отложите в сторону, чтобы оно оттаяло.
Берем 500 мл теплого молока (35 ℃), насыпаем 100 г сахара и 12 г сухих дрожжей (или 50 г свежих). Размешиваем и ждем 7–10 минут, чтобы дрожжи начали небольшое пузырение.
Далее, замешивая, добавляем в два этапа 1 кг муки: половину муки, 200 г мягкого сливочного масла, щепотку соли и мускатного ореха и затем — вторую половину муки.
100 г масла, которые остались, пригодятся вам затем для пропитки штолленов.
Тщательно замешивайте тесто до однородности. Затем уберите его в емкость, закройте пищевой пленкой и оставьте на 1,5 часа «на отдых». Можно нагреть духовку до 40 градусов, отключить и поставить внутрь тесто — ему там будет хорошо, оно увеличится в объеме.
Пока тесто отдыхает, возьмите емкость с ароматной начинкой, которая со вчерашнего дня настаивалась на коньяке. По моему опыту, коньяк впитается в сухофрукты не весь — возьмите дуршлаг, выложите туда всю ароматную смесь изюмов и цукатов, и оставьте сливать лишнюю жидкость в какую-нибудь тарелку (эта жидкость нам потом пригодится).
Берем оставшиеся 100 г масла, немного греем его в микроволновке, чтобы оно растопилось, смешиваем со слившимся коньяком. Получилась наша будущая пропитка для штолленов.
В начинку добавляем измельченные орехи. В тот же момент включаем духовку на 180 градусов.
Берем тесто, которое за полтора часа увеличилось в объеме, и смешиваем его с начинкой. Поначалу будет получаться непросто: изюм будет вываливаться, тесто — расползаться, но не сдавайтесь, терпеливо возвращайте весь изюм обратно. Пара минут — и оно поддастся и даже перестанет прилипать к рукам.
Тесто готово, разделите его на четыре части. Из каждой части сформируйте слегка продолговатый кекс-штоллен. Выложите на противень, предварительно покрыв дно бумагой для выпечки.
Выпекайте штоллены 50 минут на среднем уровне духовки. После оставьте их на полчаса остывать под полотенцем.
Когда духовка остынет, можно поставить туда чашу с маслом, смешанным с настойкой от изюма. Пропитка должна быть теплой, ее получится ровно 300 мл.
Пропитываю тесто я прямо на противне с бумагой: поровну каждый штоллен при помощи обычной кисточки (лучше, конечно, взять специальную, силиконовую). Далее щедро посыпаем всё сахарной пудрой, запечатывая вкус внутри. Кстати, штоллены получаются довольно увесистыми — каждый около 700 г.
3-я часть: обертывание
Даем штолленам хорошенько остыть до конца. После — заворачиваем. Первым слоем я оборачиваю кексы в бумагу для выпечки, а после — в очень-очень много слоев пищевой пленки. Очень важно обернуть их тщательно и качественно.
А теперь убираем их в темное прохладное место на 2–4 недели. Всё это время они будут настаиваться, наполняться ароматным, насыщенным, богатым вкусом. И с каждой неделей этот вкус будет всё богаче.
Готово! Если потерпите и не откроете штоллены раньше срока — прямо к Новому году они будут радовать вас своим вкусом на праздничном столе.
Готовили когда-нибудь штоллен?